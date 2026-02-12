Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, για τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ κ. Κύπρος Σταυρίδης, δήλωσε ότι , ο Οργανισμός δεν διαφωνεί με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για δημιουργία Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, αντιθέτως συμφωνεί και ενισχύει την όλη προσπάθεια.

Παράλληλα τόνισε ότι,

1. θα πρέπει να τεθούν δείκτες ποιότητας, οι οποίοι να είναι μετρήσιμοι, για την διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών προνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας

2. να υποστηρίζεται από Διεπιστημονική Ομάδα / Συμβούλιο, η οποία να περιλαμβάνει και Ιατρούς, όπως γίνεται σήμερα που η διαχείριση ανήκει στον ΟΚΥπΥ

3.να υπάρχει διαφάνεια για όλες τις διαδρομές των ασθενοφόρων και

4. να θεσπιστούν μηχανισμοί ελέγχου, για τη σωστή διαχείριση των πόρων και τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείριση όλων των παρόχων.

Με την έναρξη της κατ' άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, ο Οργανισμός θα καταθέσει τις απόψεις του , οι οποίες θα είναι επικοδομητικές για την θετική κατάληξη της όλης προσπάθειας. Αποστολή μας είναι πάντα η υγεία και ο ασθενής, και θα παραμείνει για πάντα έτσι.

