Διαχειρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία μετά από τις αυξημένες νοσηλείες, λόγω εποχικών λοιμώξεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται επιπλέον μέτρα.

Σε δηλώσεις του, μετά από την επίσκεψη, που πραγματοποίησε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι «η κατάσταση, όπως μας ενημερώνει ο ΟΚΥπΥ, είναι διαχειρίσιμη και δεν χρειάζονται επί του παρόντος οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα», για να προσθέσει ότι δεν κρίνεται αναγκαία ούτε η εξασφάλιση κλινών από ιδιωτικά νοσοκομεία.

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι λοιμώξεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αυξημένη επισκεψιμότητα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και τις αυξημένες νοσηλείες, ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε εξειδικευμένα σήμερα, ωστόσο, είπε αποτελεί διαχρονική πρόκληση κάθε χειμερινή περίοδο.

Υπενθύμισε ότι πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκαν θεσμοθετημένες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά τις οποίες εξετάστηκαν τα επίπεδα των λοιμώξεων.

Όπως είπε, η επιδημιολογική εικόνα κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενδεχομένως και ελαφρώς χαμηλότερα, για να προσθέσει ότι ο ΟΚΥπΥ διαβεβαιώνει ότι διαχειρίζεται την κατάσταση «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ενώ το Υπουργείο ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά για την πληρότητα των κλινών.

Σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του RSV, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και εκδίδονται συνεχώς σχετικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πτωτική πορεία γρίπης, RSV και COVID

Εξάλλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία συνόδευε τον Υπουργό, ανέφερε ότι τα περιστατικά γρίπης, RSV και COVID παρουσιάζουν πτωτική τάση, ενώ σημείωσε πως αν χρειαστεί θα ληφθούν πρόσθετες αποφάσεις.

Σε σχέση με τους πρόσφατους θανάτους από γρίπη - ο αριθμός των οποίων, όπως είπε, παραμένει στους 32- εξήγησε ότι μετά τις γιορτές παρατηρήθηκε η αναμενόμενη ετήσια κορύφωση. Τέλος, για τους θανάτους ανέφερε ότι ο αριθμός παραμένει στους 32.

Όπως είπε, υπήρξε σημαντική ανταπόκριση του κοινού στον εμβολιασμό, ενώ υπενθύμισε ότι παρέχεται δωρεάν ειδική ανοσοποίηση για νεογνά μέσω των παιδιάτρων του ΓεΣΥ και ότι υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για ενήλικες, το οποίο μπορούν να λάβουν προληπτικά οι ηλικιωμένοι μέσω του προσωπικού τους ιατρού.

Πιθανό δεύτερο κύμα τον Μάρτιο

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερου κύματος, η Δρ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η επιδημιολογική καμπύλη συνήθως παρουσιάζει νέα έξαρση γύρω στις αρχές Μαρτίου.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και τους υπερήλικες, που δεν έχουν ακόμη θωρακιστεί.

Επίσης, είπε ότι το δεύτερο κύμα είναι συνήθως ηπιότερο από το πρώτο και, κατά κανόνα, επικρατεί το στέλεχος Β της γρίπης, χωρίς να αναμένεται διαφοροποίηση από τη συνήθη επιδημιολογική συμπεριφορά.

Όσον αφορά στις νοσηλείες, η κ. Κωνσταντίνου δήλωσε ότι είναι «κάπως πιο μειωμένες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα», τόσο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όσο και στις κλίνες γενικής νοσηλείας, αποδίδοντας τη μείωση στη μείωση των κρουσμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ