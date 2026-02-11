Στην σκιά του θανάτου άνδρα, 40 ετών, εξαιτίας του ιού RSV, ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Θεόδωρος Λύτρας, υπενθύμισε ότι υπάρχουν πλέον επιλογές προστασίας από τον συγκεκριμένο ιό.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ανέφερε πως ο RSV είναι ένας από τους πολλούς αναπνευστικούς ιούς και μέχρι πρότινος ήταν υποτιμημένος.

Ανέφερε πως πλήττει κυρίως μικρά παιδιά κάτω των δύο ετών και ηλικιωμένους 75 ετών και άνω.

Ο Λύτρας σημείωσε ότι πλέον υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό RSV, το οποίο καλύπτει ενήλικες εξήντα με 74 ετών με υποκείμενα νοσήματα, όλους τους ηλικιωμένους 75 ετών και άνω, καθώς και τις έγκυες.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχουν συστάσεις για εμβολιασμό των ομάδων αυτών, καθώς και χορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος στα βρέφη, αφού - όπως ανέφερε - ο ιός ενδέχεται να οδηγήσει μικρό ποσοστό ατόμων στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα.

