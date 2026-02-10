Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Φυτιρή υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού η Πρόεδρος κ. Αννίτα Δημητρίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας σταθερότητας και προστασίας για τους πολίτες.

Τονίστηκε επίσης η ετοιμότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού να συμβάλει με όλους τους θεσμικούς και ενδεδειγμένους τρόπους στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε δήλωσή της μετά το πέρα της συνάντησης η κ. Δημητρίου ανέφερε τα εξής:

Το μήνυμα είναι καθαρό και σαφές: το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του. Οι πολίτες δικαιούνται και πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι.

Στην εποικοδομητική μας συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την εδώ παρουσία του, καταστήσαμε σαφές ότι θα συμβάλουμε με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Τονίσαμε ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όλες οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συμφωνούμε με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Υπουργός, άλλωστε τα περισσότερα είναι και δικές μας εισηγήσεις τις οποίες παρουσιάσαμε εδώ και καιρό, όπως η δήμευση περιουσιακών στοιχείων, η ανέγερση νέων φυλακών, το νομοσχέδιο παρακολουθήσεων, η ειδική διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος και άλλα.

Επιπρόσθετο αναγκαίο μέτρο στο οποίο θα επιμείνουμε είναι η τοποθέτηση καμερών σε πολυσύχναστους δρόμους. Μέτρο το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόληψη, στον εντοπισμό των ενόχων και στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Για μας, το τονίζουμε ακόμη μια φορά, η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν σηκώνει άλλη καθυστέρηση. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, νομοθετικά-πολιτικά, εκεί θα είμαστε για μια κοινή κατεύθυνση για να μπορέσει να ανακτηθεί αυτό το δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες.

