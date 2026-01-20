Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα αιτήματα για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, με τον αριθμό να φτάνει τα 400 και πλέον μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, γεγονός που οδηγεί τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε αναθεώρηση διαδικασιών και κριτηρίων, με στόχο μια πιο γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών.

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με τη συμμετοχή του εκπροσώπου Τύπου της ΟΣΑΚ, Δημήτρη Λαμπριανίδη και της Ανώτερης Λειτουργού του ΟΑΥ, Μόνικας Κυριάκου.

Ο κ. Λαμπριανίδης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να εγκρίνονται αιτήσεις, αλλά να εξεταστεί ποιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται εντός Κύπρου ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις ασθενών στο εξωτερικό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το θέμα είναι να αναλύσουμε και να δούμε ποιες από αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να αφήσουμε στην χώρα μας την παροχή των υπηρεσιών για να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν οι ασθενείς εξωτερικό», επισημαίνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνεται με προσοχή και διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Χαιρέτισε, παράλληλα, τις ενέργειες του ΟΑΥ για επιτάχυνση των διαδικασιών, σημειώνοντας ότι ήδη «παρατηρείται μια μείωση στις μέρες που χρειάζονται για να εξεταστούν αιτήματα», εκφράζοντας βεβαιότητα ότι ο χρόνος έγκρισης θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Σε ερώτηση για πιθανή κατάχρηση της υπηρεσίας, ο εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ απέφυγε τον όρο, τονίζοντας ότι όταν κάποιος αναζητά λύση για την υγεία του, είναι φυσικό να θέλει να φτάσει «κοντά στους καλύτερους παρόχους υπηρεσιών υγείας». Όπως ανέφερε, «είναι δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν υπηρεσίες με ποιότητα και με ασφάλεια», προσθέτοντας ότι στόχος πρέπει να είναι η αναβάθμιση των εγχώριων υπηρεσιών.

Σημαντική ήταν και η αναφορά του στο γεγονός ότι τα έξοδα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, σημειώνοντας πως «είναι λογικό να πληρώνονται μέσα από το σύστημα υγείας», αφού πρόκειται για υπηρεσίες που δικαιολογημένα δεν μπορούν να παρασχεθούν στη χώρα.

Παράλληλα, ο κ. Λαμπριανίδης άσκησε δριμεία κριτική στο λογισμικό του ΓεΣΥ, το οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα σοβαρά προβλήματα. «Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με το λογισμικό του ΓΕΣΥ… ένα σύστημα που έχει κοστίσει πάρα πολλά εκατομμύρια», τονίζοντας ότι απαιτείται αξιόπιστο εργαλείο τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους παρόχους υγείας.

Απαντώντας από πλευράς ΟΑΥ, η κ. Μόνικα Κυριάκου αναγνώρισε τα προβλήματα, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός είναι διαφανής ως προς αυτά και ότι το θέμα παρακολουθείται στενά. «Παρατηρούνται κάποια προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση του λογισμικού από την ανάδοχο εταιρεία… είναι κάτι που αναγνωρίζουμε και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, η κ. Κυριάκου ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 416 αιτήματα και ότι οι αλλαγές που δρομολογούνται δεν αποτελούν αυστηροποίηση, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς επαναξιολόγησης της διαδικασίας. «Βλέποντας ότι υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία έχριζαν βελτίωση», είπε, εξηγώντας ότι το κύριο πρόβλημα εντοπιζόταν στην πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονταν.

Όπως διευκρίνισε, στόχος είναι να αποφεύγονται καθυστερήσεις που προκαλούνται από την ανάγκη επανειλημμένης επικοινωνίας μεταξύ γιατρών, εμπειρογνωμόνων και νοσηλευτηρίων του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκαν νέες οδηγίες προς τους παρόχους, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης ιατρική έκθεση, ειδικά σε σύνθετα περιστατικά, όπως οι μεταμοσχεύσεις ήπατος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα προγραμματισμένα ραντεβού επανελέγχου στο εξωτερικό, τα οποία συχνά γνωστοποιούνταν στον ΟΑΥ λίγες μόλις ημέρες πριν. «Προγραμματισμένα ραντεβού για επανέλεγχο στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλλονται εν γέρος», τόνισε, ώστε να μην αντιμετωπίζονται ως επείγοντα περιστατικά χωρίς να είναι.

Κλείνοντας, ο κ. Λαμπριανίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η διαδικασία θα αναβαθμιστεί περαιτέρω, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και χωρίς να αισθάνονται ότι ζητούν «χάρη» για την πρόσβασή τους στην υγεία.