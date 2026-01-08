Αυξημένη προσέλευση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και περισσότερες εισαγωγές στα δημόσια νοσηλευτήρια, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα λόγω των εποχικών ιώσεων, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν τη γρίπη Α.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι η εικόνα αυτή ήταν αναμενόμενη και συμβαδίζει με όσα παρατηρούνται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.

Όπως εξήγησε, η δραστηριότητα των εποχικών ιών συνήθως ξεκινά από τον Οκτώβριο, ωστόσο οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα δεν ευνόησαν την εξάπλωσή τους. «Με την αλλαγή του καιρού, αλλά και με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου υπήρξαν πολλές συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και πιθανόν χωρίς επαρκή εξαερισμό, παρατηρείται πλέον αύξηση της δραστηριότητας των ιών», σημείωσε.

Ο κ. Χαριλάου ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση κινείται εντός των πλαισίων των προηγούμενων ετών και δεν προκαλεί ανησυχία, τονίζοντας ότι ο ΟΚΥπΥ είναι έτοιμος να διαχειριστεί την αναμενόμενη αύξηση των περιστατικών. Όπως είπε, η πραγματική κορύφωση των ιώσεων παρατηρείται συνήθως από τις αρχές Ιανουαρίου και μπορεί να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία των ατομικών μέτρων προστασίας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες και τους ηλικιωμένους. «Το επικίνδυνο είναι όταν νοσήσει άτομο με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα ή ηλικιωμένος, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί πολυήμερη νοσηλεία. Τα ηλικιωμένα άτομα δεν αναρρώνουν τόσο εύκολα όσο οι νεότεροι και η παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να εγκυμονεί και άλλους κινδύνους», ανέφερε.

Καταληκτικά, συνέστησε όπως άτομα με συμπτώματα παραμένουν στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, και να αποφεύγουν την επαφή με ευάλωτες ομάδες και ηλικιωμένους. «Το πιο σημαντικό είναι το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη και τα μάτια, καθώς οι ιοί μεταφέρονται εύκολα μέσω των βλεννογόνων», υπογράμμισε.