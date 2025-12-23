Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λόγω του εντοπισμού κρούσματος αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα, δήλωσε ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ο οποίος συνόδευσε σήμερα την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου σε επισκέψεις σε υπεραγορές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με την κ. Παναγιώτου να σημειώνει ότι «είμαστε σε εγρήγορση».

Ερωτηθείσα σε σχέση με δημοσιεύματα ότι υπάρχουν πλήγματα σε κυπριακές εξαγωγές λόγω του αφθώδους πυρετού και ποια προϊόντα απαγορεύονται, η Υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι «οι αρχές της Αυστραλίας μάς έχουν ενημερώσει ότι έχουν απαγορεύσει ουσιαστικά τις εισαγωγές προϊόντων από την Κύπρο συνεπεία του κρούσματος αφθώδη πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές».

Σημείωσε ότι «εμείς από την πρώτη μέρα ενημέρωσης που είχαμε από τις αρχές της Αυστραλίας, έχουμε προβεί σε μια σειρά από ενέργειες», διευκρινίζοντας πως «σίγουρα οι ενέργειες μας δεν προέκυψαν με την ενημέρωση από την Αυστραλία. Από την ημέρα που ξέσπασε το κρούσμα και είχαμε πληροφόρηση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν κάνει μέχρι στιγμής 16 πολύ συγκεκριμένα βήματα».

Ανάμεσα σε αυτά, είπε, «ξεχωρίζω την εντατικοποίηση των ελέγχων παντού. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή και έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται να είναι ενήμερες και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους και είμαστε σε εγρήγορση».

Σε ερώτηση σε σχέση με τα φορτία που βρίσκονται καθ οδόν τι γίνεται, η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως «με αυτά θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουν οι έλεγχοι στον υπερθετικό βαθμό για να διαχειριστούμε το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, είναι 16 τα βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Είναι καθημερινή η ενημέρωση που γίνεται».

Σημείωσε πως «χθες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με οδηγίες μου, είχαν τρίωρη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους για να ενημερωθούν για τα περαιτέρω μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουν και οι κτηνοτροφικές μας μονάδες και το παρακολουθούμε το ζήτημα».

Ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης ανέφερε από πλευράς του πως «έχουμε ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και ευρισκόμεθα σε επικοινωνία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης και με τις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας, οι οποίες μας έχουν ενημερώσει ότι θα ανασκοπήσουν τα στοιχεία τα οποία τους έχουμε υποβάλει και βάσει των στοιχείων τα οποία έχουν υποβληθεί από μέρους μας, θα προβούν σε ανασκόπηση και ενδεχομένως επανεξέταση της απόφασής τους, με τροποποίηση πιθανώς της λίστας με τα προϊόντα τα οποία έχουν για την ώρα αποκλειστεί».

Επίσης, είπε, «η Υπηρεσία θα διερευνήσει το ενδεχόμενο, όσον αφορά την τύχη των αποστολών, οι οποίες είναι καθ οδόν προς Αυστραλία, προκειμένου να γίνουν τουλάχιστον αυτές αποδεκτές για να μην χρειαστεί να απορριφθούν ή να επιστρέψουν πίσω με ό,τι αυτό σημαίνει για τους παραγωγούς και τους εμπόρους».

Ερωτηθείς εάν έχουμε τα αποτελέσματα από το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά πόσον έχει τύχει ενημέρωσης, αφού έχουν επισκεφθεί και τα κατεχόμενα, ο κ. Πίπης ανέφερε πως «βεβαίως, από την πρώτη στιγμή είχαμε ζητήσει την αποστολή της συγκεκριμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία μετέβηκε πριν δύο μέρες στα κατεχόμενα και έχουν ανασκοπήσει την υπόθεση και την κατάσταση».

Η κατάσταση, τόνισε, «είναι κρίσιμη και γι αυτόν τον λόγο η υπηρεσία είναι σε κόκκινο συναγερμό. Είμαστε έτοιμοι για να κινηθούμε με τη σειρά μας όπου απαιτηθεί, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν με στόχο τον αποκλεισμό της διασποράς του ιού στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας».

Ο κ. Πίπης ανέφερε περαιτέρω πως ο αφθώδης πυρετός «είναι μια νόσος, η οποία διασπείρεται αερογενώς, οπότε αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ δύσκολος ο 100% αποκλεισμός της, αλλά ως Υπηρεσία και ως Κρατικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και ως αρμόδιοι φορείς σε συνεργασία και με τις παραγωγικές τάξεις, οι οποίες επηρεάζονται, βρισκόμαστε ακριβώς σε απόλυτη συνεργασία για να προβούμε σε ότι αυτό απαιτηθεί να γίνει για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουμε τη νόσο στις ελεύθερες περιοχές».

Σε παρατήρηση πως στα κατεχόμενα κατηγορούν την Κυπριακή Δημοκρατία ότι έχει μεταφερθεί ο αφθώδης πυρετός από τις ελεύθερες περιοχές από παράνομο εμπόριο, ο κ. Πίπης ανέφερε πως «είναι κάτι το οποίο έχω ήδη απαντήσει εδώ και μέρες ότι είναι αβάσιμο αυτό το πράγμα και δεν ευσταθεί». Πέραν αυτού, πρόσθεσε, «έχει τεθεί και στους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μας απάντησαν ότι και να θέλατε να κρύψετε τα περιστατικά που ενδεχομένως θα είχατε στις ελεύθερες περιοχές που ασκεί έλεγχο η Δημοκρατία, η νόσος είναι τέτοιας επιδημιολογίας και τέτοιας σοβαρότητας που δεν θα μπορούσατε να το κρύψετε, άντε να το κρύψετε 1-2 ημέρες πέραν αυτού, η ίδια η νόσος θα σας πρόδινε». Ο κ. Πίπης ανέφερε πως «εκ των γεγονότων και μόνο αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν ευσταθούν».

Χωρίς προβλήματα η αγορά

Η Υπουργός Γεωργίας αναφερόμενη στις επισκέψεις της σε υπεραγορές είπε πως «πραγματοποιούμε την καθιερωμένη περιοδεία του εκάστοτε Υπουργού Γεωργίας στις υπεραγορές, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και φροντίζουμε πριν από κάθε γιορτή να είμαστε σε διαφορετική περιοχή».

Φέτος ήρθαμε στην ελεύθερη Αμμόχωστο, και συγκεκριμένα σε υπεραγορά στο Παραλίμνι, ανέφερε η κα. Παναγιώτου η οποία σημείωσε πως «με χαρά διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε μη συμμορφώσεις».

Γενικότερα, είπε, «φέτος δεν έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα στα σφαγεία και στα τυροκομικά, και δεν έχουν εντοπιστεί ούτε έχουμε ελλείψεις. Οπότε είναι θετική η αποτίμηση».

Η κα. Παναγιώτου εξέφρασε «τη χαρά της που ο Κύπριος καταναλωτής επιλέγει και προτιμά τοπικά προϊόντα και αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί οι Κύπριοι γεωργοί, οι αγρότες και αγρότισσες μας χρειάζονται στήριξη και πρέπει όλοι να φροντίσουμε να το κάνουμε αυτό κάθε φορά που ερχόμαστε για να επιλέξουμε προϊόντα μας».

Ερωτηθείσα κατά πόσον διαπιστώνεται συμμόρφωση σε παγκύπρια βάση και εάν πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια και άλλοι έλεγχοι η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως «οι έλεγχοι γίνονται εντατικά πάντα πριν από τις γιορτές και είναι καθημερινοί, είναι σε ετήσια βάση που γίνονται απλώς αυτή την περίοδο είναι περισσότερο αυξημένοι διότι υπάρχει και μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά. Δεν έχουν μέχρι στιγμής παρατηρηθεί οποιεσδήποτε μη συμμορφώσεις».

Σε ερώτηση εάν γίνονται έλεγχοι και στις εισαγωγές, η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως «βεβαίως και γίνονται έλεγχοι και στις εισαγωγές και στα σημεία εισόδου στις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και φυσικά πάντα και στις υπεραγορές κάνουμε τους ελέγχους μας».

Ο Χριστόδουλος Πίπης Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε από πλευράς του ότι «οι έλεγχοι την περίοδο των εορτών εντατικοποιούνται σε αριθμό και συχνότητα, ακριβώς για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε ενδεχόμενο να διοχετευθούν στους καταναλωτές προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν πρέπει να καταλήξουν στο τραπέζι του καταναλωτή και τα οποία πρέπει να κατασχεθούν και να καταστραφούν».

Ως εκ τούτου, είπε, «μέχρι στιγμής δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, οποιοδήποτε πρόβλημα, ούτε έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε υπόθεση ακαταλληλότητας ζωικών προϊόντων, τα οποία προορίζονταν για να διατεθούν στο τραπέζι του καταναλωτή. Συνεπώς, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, όπως επίσης είμαστε ικανοποιημένοι και από τους ελέγχους που γίνονται στα σημεία εισόδου της χώρας από αποστολές προέλευσης τρίτων χωρών και επιπλέον από τους τυχαίους ελέγχους που γίνονται στις ενωσιακές διακινήσεις ζωοκομικών προϊόντων».