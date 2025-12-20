Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) με τα Shriners Children’s Hospitals και το Ίδρυμα Γεωργίου & Θέλμας Παρασκευαΐδη, με στόχο την παροχή εξειδικευμένης και άριστης παιδιατρικής φροντίδας σε παιδιά με σύνθετες ανάγκες υγείας, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η 6η επίσκεψη της ιατρικής ομάδας των Shriners στην Κύπρο, λαμβάνοντας εξαιρετικά θετικά σχόλια για το επίπεδο των υποδομών, τον εξοπλισμό, την οργανωτική ετοιμότητα και το ανθρώπινο δυναμικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων.





Η αποστολή των Shriners Hospitals υλοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τα ουσιαστικά οφέλη της διεθνούς συνεργασίας για το σύστημα υγείας της χώρας και τη συνεχή αναβάθμιση της παιδιατρικής φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια της 6ης επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 εξειδικευμένα και ιδιαίτερα απαιτητικά χειρουργικά περιστατικά σε παιδιατρικούς ασθενείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από περιστατικά εγκαυμάτων μέχρι σύνθετες ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

Χειρουργικό έργο

Από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 13 χειρουργικά περιστατικά εγκαυμάτων, ενώ από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 διενεργήθηκαν στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 5 επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας και 3 ορθοπεδικά περιστατικά.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε 1 περιστατικό σπονδυλοδεσίας.

Συνολικά, στα δύο Νοσοκομεία, διεκπεραιώθηκαν 22 περιστατικά.

Υποδομές, εξοπλισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ υποστήριξε σχεδόν εξ ολοκλήρου το χειρουργικό πρόγραμμα με δικό του σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, έχοντας εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, χειρουργικό τραπέζι Jackson, ειδικό για νευροχειρουργικές επεμβάσεις, δεύτερο μηχάνημα C-arm για ακτινοσκοπικό έλεγχο κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, καθώς και νέο εξειδικευμένο χειρουργικό εξοπλισμό.

Η ανάγκη στήριξης από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας περιορίστηκε σε ελάχιστο επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή ενίσχυση της αυτονομίας και της ετοιμότητας των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Η φιλοξενούμενη ομάδα των Shriners εξέφρασε εξαιρετικά θετικά σχόλια για τον εξοπλισμό, την οργανωτική ετοιμότητα και το ανθρώπινο δυναμικό των δύο Νοσοκομείων, αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την ποιότητα φροντίδας σε όλα τα στάδια των επεμβάσεων.

Ιατρική και νοσηλευτική συνεργασία – μεταφορά τεχνογνωσίας

Στα χειρουργικά περιστατικά συμμετείχαν ιατροί από την Ορθοπεδική Κλινική και την Πλαστική Χειρουργική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, την Αναισθησιολογική Κλινική του ΝΑΜ ΙΙΙ, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν τύχει εκπαίδευσης στα Νοσοκομεία Shriners, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι εντός του νέου έτους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη συμβολή του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Χειρουργείων, των Κέντρων Αποστείρωσης, της Παιδοχειρουργικής Κλινικής, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, του Φυσιοθεραπευτηρίου, καθώς και όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών των δύο Νοσοκομείων, οι οποίοι εργάστηκαν συντονισμένα ώστε να διεκπεραιωθεί με επιτυχία ο αυξημένος όγκος εργασίας.

Διαχρονική προσφορά και αξιακό πλαίσιο της συνεργασίας

Η μακροχρόνια αυτή συνεργασία στηρίζεται και ενισχύεται διαχρονικά από το Ίδρυμα Γεωργίου και Θέλμας Παρασκευαΐδη, το οποίο για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής πέραν των 3.900 παιδιών με σοβαρές ορθοπεδικές παθήσεις.

Το εξαιρετικό αυτό έργο αποτελεί αποτέλεσμα ανιδιοτελών και διαχρονικών φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών, μέσω των οποίων παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν στο παγκοσμίου φήμης Shriners Hospital for Children, λαμβάνοντας φροντίδα και θεραπείες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Charity gala – θεσμική αναγνώριση της συνεργασίας

Στις 12 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, charity gala dinner από το Alasia Shriners Club of Cyprus, για σκοπούς ενίσχυσης του έργου των Shriners Hospitals στην Κύπρο, στο οποίο ο ΟΚΥπΥ προσκλήθηκε ως πολύτιμος συνεργάτης, σε αναγνώριση της στενής και διαχρονικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Τον Οργανισμό εκπροσώπησε ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του επιβεβαίωσε την εξαιρετική συνεργασία και ευχαρίστησε τους Shriners για τη σημαντική συνεισφορά τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΟΚΥπΥ στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα τη συνεργασία αυτή, επενδύοντας στην αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στα Νοσοκομεία Shriners στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταδεικνύοντας ότι η συνεργασία αυτή βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του Οργανισμού. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχουν πραγματοποιηθεί 64 χειρουργεία στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και 5 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στο gala dinner παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ιατροί, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό υγείας, καθώς και εθελοντές που στηρίζουν ενεργά το έργο των Shriners, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο και συλλογικό χαρακτήρα της συνεργασίας.

Η 7η επίσκεψη της ιατρικής ομάδας των Shriners Children’s Hospitals έχει ήδη προγραμματιστεί για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια και τη δυναμική μιας συνεργασίας που αναβαθμίζει ουσιαστικά την εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα στη δημόσια υγεία.



