Στην ευρωπαϊκή αγορά έφτασαν χειραγωγημένες μονάδες ενός συνδυασμένου τεστ για το COVID-19 και τη γρίπη. Ο κατασκευαστής επιβεβαίωσε ότι η παρτίδα FCO24090516 είναι πλαστή. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν έφτασαν στην Ισπανία, αν και υπάρχουν νόμιμες εκδόσεις του ίδιου προϊόντος.

Ο Ισπανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ειδοποιήθηκε από τις πορτογαλικές αρχές σχετικά με την κυκλοφορία πλαστών κιτ αυτοελέγχου που συνδυάζουν την ανίχνευση του κοροναϊού και της γρίπης Α+Β. Το πρωτότυπο προϊόν κατασκευάζεται από την Safecare Biotech, με έδρα το Hangzhou (Κίνα), αλλά οι μονάδες που εντοπίστηκαν φέρουν τον αριθμό παρτίδας FCO24090516, τον οποίο η εταιρεία έχει δηλώσει ως πλαστό.

Παρόλο που η AEMPS έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της διανομής στην Ισπανία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτές οι παραποιημένες μονάδες έχουν φτάσει σε φαρμακεία ή διανομείς στη χώρα.

Υπάρχουν νόμιμες εκδόσεις του ίδιου τεστ με την ίδια αναφορά (FCO-6032), γεγονός που περιπλέκει την άμεση οπτική αναγνώριση, παρόλο που προσφέρουμε μια εικόνα του τεστ, η εξωτερική εμφάνιση είναι η ίδια εκτός από μια μικρή λεπτομέρεια.

Πώς να αναγνωρίζετε χειραγωγημένα προϊόντα

Οι παραποιημένες δοκιμές έχουν τρεις εμφανείς αλλοιώσεις. Πρώτον, έχουν επικολλημένη ετικέτα με τροποποιημένες πληροφορίες: παρτίδα FCO24090516, ημερομηνία κατασκευής Σεπτέμβριος 2024 και ημερομηνία λήξης Σεπτέμβριος 2026.

Δεύτερον, η κασέτα δοκιμής και το σωληνάριο με το διάλυμα εκχύλισης έχουν τον αριθμό παρτίδας και τις ημερομηνίες που θα έπρεπε να αναγράφονται στο πρωτότυπο που αφαιρέθηκε. Τρίτον, το στυλεό δεν είναι του νόμιμου κατασκευαστή, ο οποίος συνεργάζεται με την Dalian Rongbang Medical και έχει την Lotus NL ως αντιπρόσωπο στην Ευρώπη.

Οι αρχές επιμένουν ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να αγοράζονται μόνο από φαρμακεία. Εκτός αυτού του διαύλου δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την προέλευση, τις συνθήκες αποθήκευσης ή τις επαγγελματικές συμβουλές. Εάν κάποιος έχει ένα τέτοιο τεστ στο σπίτι, η συμβουλή είναι σαφής: μην το χρησιμοποιήσετε.

Η νοθεία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων δεν είναι ένα μικρό πρόβλημα. Οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την προσωπική και συλλογική υγεία και ένα λανθασμένο αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε μη εντοπισμένες λοιμώξεις ή σε περιττή θεραπεία.

Πηγή: euronews