Οι Κλάδοι Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τη νέα πράξη βίας εναντίων των μελών τους που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ανακοίνωση των κλάδων αναφέρει ότι η νέα επίθεση "που έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα καταδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο που διατρέχουν οι λειτουργοί υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια εκτελώντας την υπηρεσία τους και τα καθήκοντά τους".

Απαίτηση, αναφέρεται, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να δουν με σοβαρότητα το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού.

"Ως Κλάδοι εκφράζουμε τη συμπάθεια και τη συμπαράσταση μας στις συναδέλφους, που δέχτηκαν την επίθεση με την ελπίδα στο μέλλον να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα", αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ