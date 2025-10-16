Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή παραμένουν απαρατήρητα και δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες και σημαντικές παρεμβάσεις, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Σημειώνει ότι ο Σύλλογος σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος και Διάχυσης για τις Γλωσσικές Διαταραχές, συμμετέχει στη διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.

Προσθέτει ότι η 17η Οκτωβρίου 2025 είναι η Ημέρα Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (#DLDday), η οποία τώρα στο ένατο έτος της αναγνωρίζεται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Αναφέρει, επίσης, ότι το θέμα της εκστρατείας για το 2025 είναι «You Can't See DLD», «Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Μια Αόρατη Διαταραχή», και το σύνθημα έχει σκοπό να αναδείξει το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται, ούτε διαγιγνώσκεται συχνά.

«Η εκστρατεία έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα επηρεαζόμενα άτομα, τις οικογένειες των ατόμων αυτών, επαγγελματίες όπως λογοπαθολόγους, ειδικούς εκπαιδευτικούς, σχολικούς ψυχολόγους, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και την πολιτεία σχετικά με την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Απώτερος σκοπός είναι κανένα παιδί, έφηβος/η ή ενήλικας με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή να μην περάσει απαρατήρητος/η, ούτως ώστε να μπορέσει να λάβει την απαιτούμενη και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζεται για να πετύχει ακαδημαϊκά ,κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία θα λάβει χώρα μεταξύ 13 και 18 Οκτώβρη, θα γίνονται ενημερωτικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικές ομιλίες, διανομή ενημερωτικών τριπτύχων, ενημέρωση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και φωταγώγηση κτιρίων με μωβ και κίτρινο που είναι τα χρώματα για τη Αναπτυξιακή Γλωσσική διαταραχή.

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου αναφέρει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί για έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της ΑΓΔ με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός παιδιών να μην εντοπίζεται έγκαιρα και να μην λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη.

«Πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο, αφού τα παιδιά αυτά δεν έχουν μια φανερή διαταραχή και δεδομένου της απουσίας διαδικασιών εντοπισμού και αξιολόγησης τους, και ενώ στην Κύπρο υπάρχει σημαντικός αριθμός λογοθεραπευτών και θεσμοθετημένες υπηρεσίες, τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή σπάνια έχουν πρόσβαση σε γλωσσικές παρεμβάσεις και σπάνια επωφελούνται προσαρμογών στο πρόγραμμα εκπαίδευση τους», σημειώνει.

Αν και οι υπηρεσίες λογοθεραπείας, αναφέρει ο Σύλλογος, σε παιδιά με προβλήματα λόγου, γλώσσας και επικοινωνίας παρέχονται από το 2001 στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης, «δεν υπάρχουν δημοσιευμένα δεδομένα που να επιτρέπουν με ασφάλεια να πούμε σε ποιο βαθμό τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή εντοπίζονται και λαμβάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά και ούτε τη μορφή και το περιεχόμενων των παρεμβάσεων που λαμβάνει το ποσοστό των παιδιών που είναι επιλέξιμα για να πάρουν λογοθεραπεία ή άλλη επαγγελματική βοήθεια».

«Καμία, επίσης, πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη σχετικά με το ποια παιδιά λαμβάνουν υπηρεσίες λογοθεραπείας στα ιδιωτικά πλαίσια και ποιο το είδος και το περιεχόμενο των υπηρεσιών για αυτά τα παιδιά. Η επένδυση σε υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, διάγνωσης και παρέμβασης είναι καθοριστική, καθώς συνδέεται άμεσα με την ακαδημαϊκή επιτυχία, την ψυχοκοινωνική ευημερία και τη μελλοντική κοινωνική ένταξη των παιδιών», καταλήγει.



Πηγή: ΚΥΠΕ