Την έναρξη μιας νέας στρατηγικής πρόληψης για την αντιμετώπιση του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), με την ένταξη του μονοκλωνικού αντισώματος nirsevimab (Beyfortus) στο κρατικό σύστημα υγείας, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των νοσηλειών και σοβαρών επιπλοκών από RSV, ιδιαίτερα σε βρέφη και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός παρουσίασε το συνολικό σχέδιο δράσης για την περίοδο Φθινόπωρο – Χειμώνας 2025-2026, τονίζοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες: πρόληψη, προστασία και ενημέρωση.

«Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια – είναι δικαίωμα», δήλωσε ο Υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης και στοχευμένης πρόληψης έναντι των αναπνευστικών ιών που κυκλοφορούν ευρέως την περίοδο αυτή, όπως η γρίπη, ο κορωνοϊός και ο RSV.

Ο RSV, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αποτελεί την κύρια αιτία εισαγωγής παιδιών με οξεία αναπνευστική λοίμωξη στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στην Κύπρο.

Το nirsevimab, αν και δεν πρόκειται για εμβόλιο αλλά για ένα εξειδικευμένο αντιικό φάρμακο, προσφέρει αποτελεσματική και στοχευμένη προστασία για τους βρέφους, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

«Η προστασία των παιδιών μας δεν μπορεί να περιμένει. Με την εισαγωγή του nirsevimab, ενισχύουμε την πρόληψη, μειώνουμε τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και περιορίζουμε τις νοσηλείες, ιδιαίτερα στις ΜΕΘ», δήλωσε ο κ. Δαμιανός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση του νέου φαρμάκου περιλαμβάνουν τη μείωση σοβαρών περιστατικών RSV σε βρέφη και μικρά παιδιά, τον περιορισμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, την ελάφρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας και την οικονομική αποφόρτιση από δαπανηρές νοσηλείες.

Η απόφαση για την εισαγωγή του nirsevimab βασίστηκε σε διεθνή επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την προώθηση των εμβολιασμών για την εποχική γρίπη και την COVID-19, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το εθνικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση της επιτήρησης και έγκαιρης διάγνωσης μέσω πρωτοκόλλων και επιδημιολογικής παρακολούθησης και τις στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες για υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών υγείας και πρόληψη με απλά καθημερινά μέτρα.

Ο Υπουργός κατέληξε λέγοντας ότι το φετινό φθινόπωρο και χειμώνας βρίσκουν το σύστημα υγείας πιο έτοιμο και με περισσότερα εργαλεία στα χέρια του.

«Με τη νέα αυτή προσθήκη του nirsevimab, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Η επιστήμη μας έδωσε τα εργαλεία – κι εμείς τα διαθέτουμε για να προστατεύσουμε την κοινωνία μας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ