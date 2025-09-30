Η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων δεν είναι απλώς ημέρα τιμής, αλλά υπενθύμιση ευθύνης για την Πολιτεία, τους θεσμούς και τους πολίτες, αναφέρει το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου σε ανακοίνωσή του για την 1η Οκτωβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

«Οι ηλικιωμένοι αποτελούν θεμέλιο της κοινωνίας. Με τους αγώνες, τις θυσίες και τη σοφία τους διαμόρφωσαν το παρόν και συνεχίζουν να στηρίζουν τις οικογένειες, να μεταδίδουν αξίες στις νεότερες γενιές και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή», σημειώνει το Παρατηρητήριο, προσθέτοντας ότι «παρά ταύτα, πολλοί βιώνουν περιθωριοποίηση, κοινωνική απομόνωση και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας».

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου επισημαίνει, ακόμη, ότι η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων «λειτουργεί ως υπενθύμιση της συλλογικής ευθύνης για σεβασμό, προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων τρίτης ηλικίας». Το Παρατηρητήριο διαβεβαιώνει ότι «συνεχίζει να προωθεί δράσεις που ενισχύουν την ενεργό γήρανση, την κοινωνική συμμετοχή και την ποιοτική ζωή, σε πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές».

«Όραμά του είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου οι ηλικιωμένοι ζουν ασφαλείς, δραστήριοι και ισότιμοι, απαλλαγμένοι από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης ή διακρίσεων», υπογραμμίζει. «Η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων δεν είναι απλώς ημέρα τιμής, αλλά υπενθύμιση ευθύνης για την Πολιτεία, τους θεσμούς και τους πολίτες, ώστε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν να αποτελούν ενεργά και πολύτιμα μέλη της κοινωνίας», καταλήγει.



Πηγή: ΚΥΠΕ