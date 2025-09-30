Διαβητολογικό Κέντρο Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

Aπο τον Ιούλιο του 2020 λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ένα σύγχρονο και πρότυπο Κέντρο Διαβήτη, στελεχωμένο από έμπειρους και εξειδικευμένους γιατρούς στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη. Το Κέντρο στεγάζεται σε ευρύχωρο ιατρείο στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Νοσοκομείου Λάρνακας. Η επένδυση στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, αποτελεί προτεραιότητα για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του.

Το Κέντρο διαθέτει σύγχρονα διαγνωστικά μέσα: βιοθεσιόμετρο για έλεγχο περιφερικής νευροπάθειας, βυθοσκόπιο για εξέταση του βυθού των ματιών, ηλεκτρονική ζυγαριά για ακριβή μέτρηση βάρους και Doppler για έλεγχο αγγείων και υπολογισμό του κνημοβραχιόνιου δείκτη. Είναι το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του διαβήτη και των επιπλοκών του.

Καθημερινά προσφέρονται υπηρεσίες για την πρόληψη, θεραπεία και παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαταραχών των λιπιδίων.

Το Διαβητολογικό Κέντρο λειτουργεί στα πρότυπα αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού και στελεχώνεται εκτός από ιατρικό προσωπικό και από μόνιμη νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στον σακχαρώδη διαβήτη.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του:

Καθημερινά λειτουργεί Διαβητολογικό Ιατρείο για ασθενείς με γνωστό ιστορικό διαβήτη,

Μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούνται ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενο ή αρρύθμιστο διαβήτη για γλυκαιμική ρύθμιση.

Υπάρχουν ειδικά ιατρεία για προδιαβήτη και για διαταραχές λιπιδίων, κάτι που σχεδόν συνυπάρχει σε διαβητικούς ασθενείς.

Λειτουργεί ιατρείο διαβητικού ποδιού δύο φορές τον μήνα, όπου πραγματοποιείται έλεγχος νευροπάθειας, καθαρισμός υπερκερατώσεων και εξελκώσεων και όπου είναι απαραίτητο παραπομπή σε αγγειολογικό Κέντρο ή άλλη συναφή ειδικότητα με σκοπό την αποφυγή και μείωση των ακρωτηριασμών των κάτω άκρων.

Πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς έλεγχος για παρουσία περιφερικής νευροπάθειας όπου το κέντρο λειτουργεί συμβουλευτικά και διαφωτιστικά προς τον ασθενή.

Μια φορά την εβδομάδα λειτουργεί ιατρείο διαβήτη κύησης με παρακολούθηση εγκύων μετά από παθολογική καμπύλη σακχάρου ή έγκυες με προϋπάρχον διαβήτη. Η παρακολούθηση συνεχίζεται για προληπτικούς λόγους, βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, μέχρι και 3 χρόνια μετά τον τοκετό.

Αξιοποίηση Τεχνολογίας

Το Κέντρο αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του διαβήτη. Στο Κέντρο πραγματοποιείται τοποθέτηση και παρακολούθηση αντλιών ινσουλίνης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Πρόσφατα, ξεκίνησε και η τοποθέτηση συσκευής για συνεχή καταγραφής γλυκόζης με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση αυτών των ατόμων. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στους ασθενείς να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα για καθημερινή και άμεση αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι, για την καλύτερη εκπαίδευση και παρακολούθηση των ατόμων με αντλία ινσουλίνης λειτουργεί ιατρείο αντλίας ινσουλίνης δύο φορές τον μήνα.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη Ασθενών

Η εξειδικευμένη στον σακχαρώδη διαβήτη Νοσηλεύτρια του Κέντρου παρέχει καθημερινά εκπαίδευση και καθοδήγηση σε άτομα που ξεκινούν να λαμβάνουν ινσουλίνη καθώς επίσης και την σωστή μέτρηση τιμών γλυκόζης με μετρητή γλυκόζης. Επιπρόσθετα πραγματοποιείται:

Τακτική παρακολούθηση του σωματικού βάρους, του Δείκτη μάζας Σώματος (ΔΜΣ/ΒΜΙ) και της περιμέτρου μέσης για έλεγχο της κοιλιακής παχυσαρκίας.

Εκπαίδευση στην έγκαιρη αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων και σημείων που πιθανόν να σημαίνουν επιπλοκές διαβήτη.

Διάγνωση και αντιμετώπιση υπογλυκαιμικών επεισοδίων

Εκπαίδευση στον αυτοέλεγχο του διαβήτη με τους σύγχρονους μετρητές γλυκόζης.

Εκπαίδευση στα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGMS) και σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Τοποθέτηση, σωστή εκπαίδευση και τακτική επανεκπαίδευση στη χρήση αντλιών ινσουλίνης.

Εκπαίδευση στη χρήση της ινσουλίνης και άλλων ενέσιμων σκευασμάτων με τα σύγχρονα μέσα χορήγησης (στυλό ή πένες) και του σωστού τρόπου και τόπου χορήγησης.

Εκπαίδευση ασθενών με προδιαβήτη και κλινικό διαβήτη στη σωστή διατροφή με τη χρήση εξατομικευμένων διαιτολογίων και σωματικής δραστηριότητας (άσκηση).



Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού, λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 έως τις 10.00 πμ τηλεφωνική γραμμή του Κέντρου, όπου οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες και συστάσεις απο την εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, ακόμη και αν δεν εξυπηρετούνται άμεσα από αυτό.

Στόχοι και Συνεργασίες

Κύριος στόχος του Κέντρου, είναι η όσον το δυνατό καλύτερη ρύθμιση των ατόμων με διαβήτη και η μείωση των επιπλοκών. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κλινικές και Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας πραγματοποιείται έλεγχος για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, διαβητική νεφροπάθεια και παραπομπή για καρδιολογικό έλεγχο, όπου χρειάζεται. Καθημερινά παρακολουθούνται περίπου 20 νοσηλευόμενοι ασθενείς με διαβήτη σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Κέντρο μπορούν να απευθύνονται ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, διαβήτη κύησης, ασθενείς με αντλίες ινσουλίνης, καθώς και ασθενείς με προβλήματα διαβητικού ποδιού ώστε να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες, διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δυο χρόνια και το Ιατρείο Παχυσαρκίας.

Στο κέντρο γίνεται επίσης εκπαίδευση ασθενών με προ-διαβήτη και κλινικό διαβήτη στη σωστή διατροφή με τη χορήγηση εξατομικευμένων διαιτολογίων και προγράμματος σωματικής δραστηριότητας (άσκηση). Εξυπηρετούνται ασθενείς από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων Λάρνακας και Αμμοχώστου και αντίστοιχα των Κέντρων Υγείας, αλλά και από παραπομπές οικογενειακών ιατρών του ιδιωτικού τομέα.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy. Για επικοινωνία με το Κέντρο Διαβήτη του ΓΝ Λάρνακας καλέστε στο τηλέφωνο 24800348 και για ραντεβού καλέστε στο 24800591 ή στο email: [email protected]

Δρ. Ανδρέας Στυλιανού

Υπεύθυνος Παθολογικής Κλινικής και

Διαβητολογικού Κέντρου Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

Θέκλα Βασιλείου

Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια Διαβήτη

Διαβητολογικό Κέντρο Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας