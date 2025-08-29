Τουλάχιστον τέσσερις κορυφαίοι αξιωματούχοι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι οι πρόσφατες αλλαγές και η ηγεσία στον οργανισμό τους εμποδίζουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους ως αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.

Οι παραιτήσεις συνέπεσαν με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για περιορισμούς στην πρόσβαση στο εμβόλιο κατά της COVID-19, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η απομάκρυνση της διευθύντριας του CDC Σούζαν Μονάρες.

Μεταξύ όσων παραιτήθηκαν είναι:

ο Δημήτρης Δασκαλάκης, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμών και Αναπνευστικών Νοσημάτων,

ο Ντάνιελ Τζέρνιγκαν, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αναδυόμενων και Ζωονόσων Λοιμώξεων,

η Ντέμπρα Χάουρι, επικεφαλής ιατρική λειτουργός του CDC,

ενώ παραιτήθηκε και η Τζεν Λέιντεν, διευθύντρια του Γραφείου Δημόσιας Υγείας, Δεδομένων και Τεχνολογίας.









Στην επιστολή παραίτησής του, ο Δασκαλάκης υπογράμμισε:



«Δεν μπορώ να συνεχίσω σε αυτόν τον ρόλο λόγω της συνεχιζόμενης εργαλειοποίησης της δημόσιας υγείας». Ο ίδιος είχε αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο κατά την αντιμετώπιση της επιδημίας mpox το 2022.



Η Χάουρι κατήγγειλε «πολιτική παρέμβαση» στην επιστημονική δουλειά του οργανισμού και προειδοποίησε ότι «η υπερβολική έμφαση στους κινδύνους και η άνοδος της παραπληροφόρησης έχουν στοιχίσει ζωές», παραπέμποντας στην έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ –τη μεγαλύτερη των τελευταίων 30 ετών– αλλά και στη βίαιη επίθεση κατά των γραφείων του CDC.

Ο Τζέρνιγκαν από την πλευρά του δήλωσε: «Πιστεύω ακράδαντα στην αποστολή της δημόσιας υγείας και στην ηγεσία που το CDC ασκεί σχεδόν 80 χρόνια· ωστόσο, στο σημερινό πλαίσιο θεωρώ καλύτερο να παραιτηθώ».

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την ένοπλη επίθεση στα κεντρικά του CDC στην Ατλάντα, όπου σκοτώθηκε ένας αστυνομικός. Ο Κένεντι επικρίθηκε έντονα για την καθυστερημένη αντίδρασή του στην τραγωδία, ενώ κατηγορείται ότι με τη ρητορική του ενίσχυσε το κλίμα δυσπιστίας απέναντι στους επιστήμονες. Κατά την αποτυχημένη προεδρική του εκστρατεία είχε χαρακτηρίσει το CDC «βούρκο διαφθοράς».

Η Μονάρες, έμπειρη κυβερνητική επιστήμονας που είχε μόλις αναλάβει τη διεύθυνση του CDC, απομακρύνθηκε από τη θέση της έπειτα από λιγότερο από έναν μήνα. Σε ανάρτηση στο Χ (Twitter), το Υπουργείο Υγείας ευχαρίστησε την ίδια για τις υπηρεσίες της και διαβεβαίωσε ότι «ο υπουργός Κένεντι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα του CDC».

Ωστόσο, ο δικηγόρος Μαρκ Ζέιντ δημοσίευσε δήλωση εκ μέρους της Μονάρες, τονίζοντας ότι η πελάτισσά του «αρνήθηκε να επικυρώσει αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες οδηγίες και προτίμησε να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον από την πολιτική ατζέντα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μονάρες «δεν έχει παραιτηθεί ούτε έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο ότι απομακρύνεται» και «ως άνθρωπος ακεραιότητας και αφοσιωμένη στην επιστήμη, δεν προτίθεται να παραιτηθεί».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είχε ανακαλέσει τις άδειες έκτακτης χρήσης για τα εμβόλια κατά της COVID-19.