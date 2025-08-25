Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ασθενών προκαλεί η στροφή των κυπριακών νοσοκομείων στη χρήση συστημάτων PSA (Pressure Swing Adsorption) ως βασική πηγή ιατρικού οξυγόνου. Σε αντίθεση με το πιστοποιημένο ιατρικό οξυγόνο καθαρότητας 99,5%, που παράγεται από αδειοδοτημένους κατασκευαστές υπό αυστηρά πρότυπα, το οξυγόνο από PSA κυμαίνεται μεταξύ 90% και 96%, με την ποιότητά του να επηρεάζεται από τη ζήτηση.

Στην Ευρώπη, οι μονάδες PSA χρησιμοποιούνται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις — όπως αγροτικές περιοχές, στρατιωτικά νοσοκομεία ή ως εφεδρική λύση σε έκτακτες ανάγκες — και πάντα υπό στενή φαρμακευτική εποπτεία και κρατικούς ελέγχους. Ωστόσο, στην Κύπρο, τα PSA εγκαθίστανται ήδη σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, λειτουργώντας από εξωτερικούς εργολάβους και όχι από φαρμακοποιούς, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από το Υπουργείο Υγείας.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο κανονιστικό κενό, καθώς το οξυγόνο αποτελεί ζωτικής σημασίας φάρμακο που χρησιμοποιείται σε περισσότερους από τους μισούς νοσηλευόμενους ασθενείς. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η χαμηλότερη καθαρότητα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για πρόωρα νεογνά, ασθενείς σε αναισθησία ή άτομα με σοβαρά αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα.

Εάν το σχέδιο για αποκλειστική χρήση PSA σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία προχωρήσει, η Κύπρος κινδυνεύει να γίνει η μοναδική χώρα στην Ευρώπη — και πιθανόν παγκοσμίως — που θα στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτή τη μέθοδο. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με ειδικούς της φαρμακευτικής βιομηχανίας, συνεπάγεται υποβάθμιση της ποιότητας περίθαλψης και άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούν το κράτος να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, να επιβάλει υποχρεωτική εποπτεία από φαρμακοποιούς και να διασφαλίσει τη διαφάνεια προς τους πολίτες, ώστε η ασφάλεια των ασθενών να μην τεθεί σε αδικαιολόγητο κίνδυνο.