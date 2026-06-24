Ένας Ιταλός θρύλος του ποδοσφαίρου, είναι ο πρεσβευτής της Cyprus Airways.

Πρόκειται για τον Αντρέα Πίρλο, έναν από τους κορυφαίους χαφ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με πλούσια καριέρα σε συλλόγους όπως η Μίλαν και η Γιουβέντους.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τον Αντρέα Πίρλο ως τον επίσημο Brand Ambassador της Cyprus Airways.

Γνωστός σε όλο τον κόσμο για τη σπουδαία προσφορά του στο ποδόσφαιρο, ο Αντρέα Πίρλο εκπροσωπεί το πάθος, την αφοσίωση και το διεθνές πνεύμα που μας εμπνέουν καθημερινά.

Με ισχυρούς δεσμούς τόσο με την Ιταλία όσο και με το Ντουμπάι, αντικατοπτρίζει τις γέφυρες που συνεχίζουμε να χτίζουμε μεταξύ της Κύπρου, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής».