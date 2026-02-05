Τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ και αντανακλώνται και στον τουρισμό, επιβεβαίωσε σε συνάντηση που είχε στο Ισραήλ με τον Υπουργό Τουρισμού Haim Katz, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση IMTM.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Κουμής, δήλωσε πως απώτερος σκοπός πλέον, είναι να αυξηθούν οι αφίξεις κατά την χειμερινή περίοδο, αλλά και να ενισχυθούν οι τουριστικές ροές σε σχέση με τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Ισραήλ, ο Υφυπουργός Τουρισμού είχε επαφές και με στρατηγικούς συνεργάτες σε μια αγορά που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις πλέον σημαντικές για τον κυπριακό τουρισμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ σε αφίξεις τουριστών από το Ισραήλ ξεπερνώντας για πρώτη φορά το μισό εκατομμύριο επισκέπτες. Με τις συνολικά 588000 αφίξεις που σημειώθηκαν το 2025, το Ισραήλ κατατάσσεται δεύτερο στη λίστα χωρών με τις περισσότερες αφίξεις, με πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκριτικά δε με τα προηγούμενα έτη, καταγράφηκε άνοδος 38,4% σε σχέση με το 2024 και 112,3% σε ορίζοντα τριετίας (2022-25).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά του Ισραήλ και σε επίπεδο εσόδων, με τα κατά κεφαλήν έξοδα των επισκεπτών να ανέρχονται σε €682 για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 και να καταγράφουν αύξηση 2,9% σε σχέση με πέρσι και 13,4% σε ορίζοντα τριετίας (2022-25), προστίθεται.

"Η αγορά του Ισραήλ παραμένει μία από τις σημαντικότερες αγορές του τουρισμού της χώρας μας. Πρόκειται για μία αγορά, που κατέγραψε ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια, διπλασιάζοντας ουσιαστικά αφίξεις σε ορίζοντα εξαετίας", είπε ο κ. Κουμής.

Με τον Ισραηλινό ομόλογό του, είπε, συζήτησαν σειρά θεμάτων που απασχολούν τον τομέα του τουρισμό σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο Υφυπουργός Τουρισμού συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ’. Παράλληλα, ο κ. Κουμής παραχώρησε συνεντεύξεις στα ισραηλινά ΜΜΕ, Passport News και I24 News.

Πηγή: ΚΥΠΕ