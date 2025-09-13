Βρετανοί και Γερμανοί επισκέπτες ανακηρύχθηκαν σε «Πρέσβεις Τουρισμού Αγίας Νάπας» για τις πολυάριθμες επισκέψεις τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας «οι Barry και Cynthia Lawrance από τη Μεγάλη Βρετανία και οι Michaela Hass και Oliver Freitag από τη Γερμανία, τιμήθηκαν από τον Δήμο για την αφοσίωση και τη διαχρονική παρουσία τους στην πόλη. Το ζευγάρι Lawrance επισκέφθηκε την Αγία Νάπα 50 φορές, η κ. Hass 40 και ο κ. Freitag 25, γεγονός που τους κατέστησε επίσημα «Πρέσβεις Τουρισμού».

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου «απονεμήθηκαν στους τιμώμενους αναμνηστικές πλακέτες καθώς και το έμβλημα του «Πρέσβη Τουρισμού». Τις διακρίσεις επέδωσε ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Νάπας Αντώνης Χρίστου».

Απευθυνόμενος στους τιμώμενους ο κ. Χρίστου «εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και τόνισε ότι η συχνή και επαναλαμβανόμενη παρουσία τους αποδεικνύει τη βαθιά τους αγάπη για τον τόπο, την κουλτούρα και τους ανθρώπους του. Δεν είστε πλέον απλοί επισκέπτες, αλλά είστε μέλη της μεγάλης οικογένειας της Αγίας Νάπας, οι καλύτεροι πρεσβευτές μας στις πατρίδες σας» ανέφερε.

Οι τιμώμενοι ανέφεραν ότι «η Αγία Νάπα αποτελεί για εκείνους έναν δεύτερο τόπο διαμονής, γεμάτο όμορφες αναμνήσεις, φιλίες και εμπειρίες. Παράλληλα, ανανέωσαν την υπόσχεσή τους ότι θα συνεχίσουν να επιστρέφουν για πολλά ακόμη χρόνια, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον δεσμό τους με την πόλη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ