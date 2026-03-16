Μια ξεχωριστή και αρκετά χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή των Academy Awards 2026, όταν η Anne Hathaway εμφανίστηκε μαζί με τη θρυλική μορφή της μόδας Anna Wintour. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και η ισχυρή προσωπικότητα του χώρου της μόδας ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν δύο βραβεία που συνδέονται άμεσα με τον κόσμο της αισθητικής: το Best Costume Design και το Best Makeup & Hairstyling.

Η κοινή τους παρουσία θύμισε σε πολλούς την ταινία The Devil Wears Prada, η οποία μάλιστα αναμένεται να αποκτήσει συνέχεια με ένα sequel που θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάιο. Στην αρχική ταινία, ο χαρακτήρας της Meryl Streep, η αυστηρή αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway Miranda Priestly, θεωρείται ότι εμπνεύστηκε από την ίδια την Wintour και τη φήμη της στον εκδοτικό χώρο της μόδας.

