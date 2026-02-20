Η Leonardo DiCaprio έκανε μια από τις λίγες δημόσιες εμφανίσεις του με τον πατέρα του, George DiCaprio, καθώς οι δυο τους εντοπίστηκαν μαζί σε ιδιωτικό πάρτι στο κομψό εστιατόριο Funke στο Beverly Hills, στην Καλιφόρνια, το βράδυ της Τρίτης. Αυτή η κοινή έξοδος των δύο θεωρείται αρκετά σπάνια, καθώς ο ηθοποιός συνήθως κρατά την προσωπική του ζωή ειδικά με μέλη της οικογένειας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy

Διαβάστε επίσης: Μπράντ Πιτ: Χαλαρός και χαμογελαστός στην Ύδρα για τη νέα του ταινία (ΒΙΝΤΕΟ)