Την αντίδραση του Μιχάλη Σηφάκη προκάλεσε η στάση του Gio Kay στο συμβούλιο του νησιού, στο «Survivor», με τον παίκτη να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που ο 28χρονος απάντησε στις ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, ο Μιχάλης Σηφάκης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, σχολιάζοντας αιχμηρά τη συμπεριφορά του συμπαίκτη του στο επεισόδιο της Δευτέρας: «Τι φάση με τον Gio, θα πει στον Λιανό πώς θα κάνει τη δουλειά του; Εδώ πέρα έχουμε μπει για παίκτες, όχι για παρουσιαστές, μάλλον έχουμε μπερδέψει λίγο τα παιχνίδια οι κόκκινοι».

Στη συνέχεια, ο ίδιος στάθηκε συνολικά στη λογική του παιχνιδιού και στις απαιτήσεις του «Survivor», τονίζοντας πως όσοι συμμετέχουν οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι από την πρώτη στιγμή. «Δεν μπορώ να καταλάβω, πώς γίνεται να πας σε ένα παιχνίδι που λέγεται "Survivor" και να μην είσαι έτοιμος να ψηφίσεις την πρώτη εβδομάδα; Αν δεν είσαι έτοιμος να ψηφίσεις, να μην φας, να κοιμηθείς στο σανίδι, κάτσε σπίτι σου. Οι κανόνες υπάρχουν και το παιχνίδι είναι πολλά χρόνια τώρα στην τηλεόραση. Είναι κλισέ να λες, δεν είμαι έτοιμος, δεν ξέρω, δεν γνωριστήκαμε. Παιδιά, είναι "Survivor". Όποιος δεν είναι έτοιμος ας μην ερχότανε», είπε ο Μιχάλης Σηφάκης για τη συμπεριφορά του Gio Kay στο παιχνίδι.

Λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος Λιανός είχε συναντηθεί με τον Gio Kay μετά την ένταση που προηγήθηκε στο συμβούλιο του νησιού, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους. Ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στον παίκτη με χιούμορ και διάθεση συμφιλίωσης, λέγοντας: «Σκέφτομαι πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Φοβάμαι να σε ρωτήσω, έχουμε ένα μικρό beef από χθες το βράδυ. Θέλω να μου πεις, έχουμε κάτι; Έλα να κάνουμε μια αγκαλίτσα πρώτα και να μου πεις πώς είναι η ψυχολογία σου», είπε ο παρουσιαστής κάνοντας μια αγκαλιά στον παίκτη

Πηγή: Πρώτο Θέμα