Η Katy Perry προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία που τη δείχνει σε τρυφερή στιγμή με τον Justin Trudeau. Στο στιγμιότυπο, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια τον φιλά στο μάγουλο, ενώ εκείνος ποζάρει χαμογελαστός μπροστά σε ένα ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα.

Η εικόνα περιλαμβάνεται σε μια σειρά φωτογραφιών που ανέβασε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποτυπώνοντας χαλαρές και προσωπικές στιγμές από πρόσφατες διακοπές. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια λιτή, γιορτινή λεζάντα, χωρίς περαιτέρω σχόλια, αφήνοντας το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

