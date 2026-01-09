Ο Bradley Cooper αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν έντονα το τελευταίο διάστημα σχετικά με την εμφάνισή του και το ενδεχόμενο να έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και διαψεύδοντας τα σχετικά σχόλια.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Cooper παραδέχτηκε ότι έχει παρατηρήσει κι ο ίδιος την αυξημένη προσοχή γύρω από την εικόνα του. Όπως είπε, αρκετοί άνθρωποι τον πλησιάζουν λέγοντάς του ότι δείχνει ιδιαίτερα ανανεωμένος, γεγονός που φαίνεται πως τροφοδότησε τις εικασίες.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy