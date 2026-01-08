Έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής απέτισε η Σάρα Πόλσον στη μνήμη της Νταϊάν Κίτον, αποκαλύπτοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram ένα διακριτικό τατουάζ στον καρπό της με τα αρχικά της εμβληματικής ηθοποιού.

«Σήμερα θα γινόσουν 80» έγραψε η πρωταγωνίστρια της σειράς «American Horror Story» στη λεζάντα της ανάρτησης που μοιράστηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026. Τη συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο, καθώς και με μία εικόνα που έδειχνε το τατουάζ, τα αρχικά «DK» με μαύρο μελάνι.

Στη συνέχεια, η Πόλσον συμπλήρωσε με συγκίνηση «Υπάρχουν πάρα πολλά βαθιά συναισθήματα για να χωρέσουν εδώ. Ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που ταξίδεψα μαζί σου, γελάσαμε τόσο πολύ που κλάψαμε, είδαμε ένα εκατομμύριο και μία ταινίες, κλάψαμε στ' αλήθεια και φάγαμε πατάτες τηγανητές μαζί. Εσύ. Εσύ. Θαυμαστή, μοναδική, εσύ. Θα μου λείπεις για πάντα».

Όπως αναφέρει το περιοδικό People, οι δύο πρωταγωνίστριες γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Other Sister» το 1999, στην οποία η θρυλική ηθοποιός υποδυόταν τη μητέρα της Πόλσον.

Πηγή: ΚΥΠΕ

