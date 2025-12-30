Η Beyoncé κατέκτησε ακόμη ένα κορυφαίο ορόσημο στην ήδη θρυλική πορεία της, καθώς η καθαρή περιουσία της εκτιμάται πλέον ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η παγκόσμια superstar αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί απλώς μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης μουσικής, αλλά και μία από τις πιο διορατικές επιχειρηματικές παρουσίες της παγκόσμιας showbiz.



