Ο Cristiano Ronaldo επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός γηπέδων με ένα project που βασίζεται σε έναν αυστηρό κανόνα: την απόλυτη ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος σταρ ανοίγει ένα κλειστό ιδιωτικό κλαμπ, στο οποίο απαγορεύονται πλήρως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και κάθε μορφή καταγραφής. Το νέο εγχείρημα, με την ονομασία Vega Private Members Club, λειτουργεί ως χώρος περιορισμένης πρόσβασης για μόλις 600 μέλη παγκοσμίως. Η είσοδος προϋποθέτει εφάπαξ κόστος περίπου 20.000 δολαρίων, προσφέροντας ισόβια συνδρομή, χωρίς φωτογραφίες, βίντεο ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο χώρος χρησιμοποιείται ως ήσυχο περιβάλλον για επαγγελματικές συναντήσεις, με meeting rooms και ιδιωτικά γραφεία. Το βράδυ, μεταμορφώνεται σε εστιατόριο και μπαρ αποκλειστικά για τα μέλη, διατηρώντας τον ίδιο αυστηρό κανονισμό ιδιωτικότητας.

Η φιλοσοφία του κλαμπ βασίζεται στην ιδέα ότι, σε μια εποχή όπου τα πάντα καταγράφονται και δημοσιοποιούνται, η ανωνυμία και η αποσύνδεση από τις οθόνες αποτελούν πλέον είδος πολυτελείας. Το πρότζεκτ δεν έχει παρουσιαστεί ως νυχτερινό κέντρο ή χώρος διασκέδασης με διασημότητες, αλλά ως κλειστό περιβάλλον χαμηλού προφίλ για ανθρώπους που αναζητούν διακριτικότητα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία ή τη διαδικασία επιλογής των μελών, ενώ το concept φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη τάση ιδιωτικών κλαμπ υψηλού κύρους που επενδύουν στη «ψηφιακή σιωπή».





Πηγή: Unboxholics