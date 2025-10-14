Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, γνωστός για επιτυχίες όπως Brown Sugar και Untitled (How Does It Feel), έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με καρκίνο του παγκρέατος, όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο TMZ.

Ο D’Angelo είχε κερδίσει τέσσερα βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων το Καλύτερο R&B Άλμπουμ για το Voodoo το 2001 και το Black Messiah το 2016.

Ο καλλιτέχνης είχε επίσης τιμηθεί με βραβεία Καλύτερου R&B Τραγουδιού το 2016 για το Really Love και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας R&B για το Untitled (How Does It Feel).

Πηγή: Σκάι