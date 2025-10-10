Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρέλαβαν το Βραβείο «Ανθρωπιστές της Χρονιάς», στο ετήσιο γκαλά του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Project Healthy Minds στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Το ζευγάρι τιμήθηκε για την προσφορά του στην ευαισθητοποίηση της ψυχικής υγείας μέσω του Ιδρύματος Archewell.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασε ανοιχτά τους φόβους της για το μέλλον των παιδιών της στην ψηφιακή εποχή.

«Τα παιδιά μας, ο 'Αρτσι και η Λίλι, είναι μόλις έξι και τεσσάρων ετών. Ευτυχώς είναι ακόμα πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η μέρα πλησιάζει», ανέφερε η δούκισσα του Σάσεξ και συνέχισε: «Όπως τόσοι πολλοί γονείς, σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα παιδιά μας από τους κινδύνους της. Και αυτή η αισιόδοξη πρόθεση γίνεται γρήγορα αδύνατη».

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πώς η πρωτοβουλία του ιδρύματος Archewell, «The Parents Network», υποστηρίζει οικογένειες που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή είναι μια κομβική στιγμή στη συλλογική μας αποστολή να προστατεύσουμε τα παιδιά και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες στη ψηφιακή εποχή» επισήμανε.

Οι ομιλίες του ζευγαριού ανέδειξαν την προσωπική σύνδεση που έχουν με τον αγώνα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τονίζοντας πώς η γονική τους εμπειρία τροφοδοτεί τη δέσμευσή τους στην αποστολή του Project Healthy Minds. Επίσης ανακοίνωσαν τη συνεργασία του ιδρύματος με το ParentsTogether, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στην ασφάλεια του διαδικτύου.

«Γνωρίζουμε ότι όταν οι γονείς συσπειρώνονται, όταν οι κοινότητες ενώνονται, δημιουργούνται αλλαγές. Το έχουμε δει να συμβαίνει και το παρακολουθούμε να μεγαλώνει και με τη δική σας υποστήριξη θα συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν ασφαλέστερο ψηφιακό κόσμο για όλα μας τα παιδιά», πρόσθεσε η Μέγκαν Μαρκλ.

Νωρίτερα ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, με τη Μέγκαν να φοράει ένα κομψό μαύρο κοστούμι Giorgio Armani με ένα εντυπωσιακό κόσμημα στο λαιμό Anine Bing και τον Χάρι να δείχνει κομψός με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, σύμφωνα με το People.

