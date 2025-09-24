Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του!

Η νομική ομάδα του Sean “Diddy” Combs προχώρησε σε επίσημο αίτημα για την πρόωρη αποφυλάκισή του, τονίζοντας ότι ο καλλιτέχνης έχει ήδη εκτίσει μεγάλο μέρος της ποινής του και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην οικογένειά του και την καθημερινότητά του.

Ο διάσημος ράπερ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παραβίαση νόμων σχετικών με τη μεταφορά προσώπων, αν και αθωώθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η ποινή του υπερβαίνει τα δίκαια όρια και ότι η φυλάκισή του έχει ήδη διαρκέσει αρκετό χρόνο για να θεωρηθεί επαρκής τιμωρία.

Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy