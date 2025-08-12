Η Jennife Aniston, μιλώντας στο Vanity Fair, αναφέρθηκε στο πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Brad Pitt, που πριν από περίπου 20 χρόνια είχε προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον κόσμο της σόουμπιζ.

Όπως είπε, εκείνη την περίοδο το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστιο, ειδικά καθώς κυκλοφορούσαν έντονες φήμες ότι ο ηθοποιός είχε ξεκινήσει σχέση με την Angelina Jolie. Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις και τα σχόλια δεν σταματούσαν, όμως η πραγματικότητα ήταν γνωστή μόνο στους δύο τους, κι αυτό την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να αφήνει πίσω όσα δεν μπορεί να αλλάξει και να συνεχίζει μπροστά.

Διαβάστε περισσότερα στη madamefigaro.cy