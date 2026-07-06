Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των προνοιών του Διατομεακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», το οποίο αφορά στους πολιτιστικούς δημιουργούς (2026) - Τομέας Θεάτρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι δεν δέχεται άλλες αιτήσεις μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους, λόγω του ότι οι πιστώσεις στο οικείο κονδύλι για τις πιο πάνω χρηματοδοτήσεις στον Τομέα Θεάτρου έχουν εξαντληθεί.

Σημειώνει, περαιτέρω, ότι «το Σχέδιο αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη δραστηριοτήτων πολιτιστικών δημιουργών που έχουν στόχο τη δραστηριοποίηση τους στο εξωτερικό, κατά τρόπο που να υποστηρίζεται η δημιουργικότητά τους, καθώς επίσης και η δημιουργία συνθηκών σταθερού και μόνιμου ενδιαφέροντος για τους ίδιους και το έργο τους, τη στήριξη της διεθνούς κινητικότητας των πολιτιστικών δημιουργών και των έργων τους, και τη στήριξη πολιτιστικών δημιουργών για συμμετοχή σε προγράμματα ατομικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό».

Διαβάστε επίσης: Αίγυπτος: Στο φως χαμένη βυζαντινή πόλη και αρχαίοι τάφοι με «χρυσές γλώσσες»

Πηγή: ΚΥΠΕ