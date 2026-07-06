Δύο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσε η Αίγυπτος, φέρνοντας στο φως μια χαμένη πόλη της βυζαντινής εποχής στη Δυτική Έρημο και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με αρχαίους τάφους κοντά στην Αλεξάνδρεια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό τουρισμό.

Η πρώτη ανακάλυψη έγινε στην Όαση Ντάχλα, όπου οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια καλά διατηρημένη πόλη του 4ου αιώνα μ.Χ., όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη διέθετε οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, με κάθετους και οριζόντιους δρόμους, δημόσιες πλατείες, βασιλική εκκλησία, δύο αμυντικούς πύργους, οχυρωμένα κτίρια και κατοικίες με αίθουσες υποδοχής και θολωτές οροφές.

Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων ξεχωρίζει η κατοικία του Τισούς, διακόνου της Εκκλησίας, η οποία εκτιμάται ότι λειτουργούσε ως χώρος λατρείας πριν από την ανέγερση της βασιλικής. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως φούρνους, κουζίνες, μυλόπετρες, χάλκινα και χρυσά νομίσματα της εποχής των Βυζαντινών και του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄, καθώς και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές που καταγράφουν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και στοιχεία της καθημερινότητας.

Παράλληλα, στον αρχαιολογικό χώρο Μαρίνα ελ Αλαμέιν, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, ανακαλύφθηκαν 18 νέοι τάφοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων της περιοχής σε 48. Ανάμεσά τους βρίσκονται λαξευτοί υπόγειοι τάφοι βάθους έως οκτώ μέτρων και επιφανειακοί ασβεστολιθικοί τάφοι.

Στους τάφους βρέθηκαν αγγεία, λυχνάρια, πιάτα, βωμοί, λίθινες λεκάνες, μια γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων με ανθρώπινο σκελετό, καθώς και τα υπολείμματα αγάλματος σφίγγας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακάλυψη τεσσάρων χρυσών ελασμάτων τοποθετημένων στο στόμα νεκρών, γνωστών ως «χρυσές γλώσσες». Το ταφικό αυτό έθιμο συνδέεται με τις αρχαίες αντιλήψεις για τη μετά θάνατον ζωή, καθώς πιστευόταν ότι επέτρεπε στους νεκρούς να επικοινωνούν στον Κάτω Κόσμο.

Οι ανακαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός στην Αίγυπτο καταγράφει σημαντική άνοδο. Το 2025 η χώρα υποδέχθηκε αριθμό-ρεκόρ 19 εκατομμυρίων επισκεπτών, ενώ τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την οικονομία της χώρας.









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Πηγή: cnn.gr