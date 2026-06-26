Τα «Καραβιώτικα Δρώμενα» αποτελούν έναν σημαντικό πνευματικό και ιστορικό σταθμό για τον προσφυγικό ελληνισμό της Κύπρου και αποδεικνύουν ότι, παρά τα 52 χρόνια προσφυγιάς, η μνήμη του Καραβά παραμένει ζωντανή, ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, σε χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά την παρουσίαση του 18ου τεύχους της ετήσιας έκδοσης «Καραβιώτικα Δρώμενα» την Πέμπτη στη Λευκωσία.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Κασσιανίδου χαρακτήρισε την κυκλοφορία του νέου τόμου, που υλοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ως ακόμη έναν πνευματικό και ιστορικό σταθμό για τον προσφυγικό ελληνισμό της πατρίδας.

Όπως ανέφερε, για 18 συνεχή χρόνια ο εκτοπισμένος Δήμος Καραβά εκδίδει ανελλιπώς τα «Καραβιώτικα Δρώμενα», αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο Καραβάς εξακολουθεί να ζει μέσα από τη δημιουργία και τον αγώνα των Καραβιωτών για διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της συνοχής της κοινότητάς τους.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή διάκριση που απέσπασε η σειρά των εκδόσεων το 2025, όταν τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο (Grand Prix de la Francophonie) από τη Γαλλική Ομοσπονδία Ζωγράφων, Ποιητών και Γλυπτών (APPEL) της περιοχής Landes, σημειώνοντας ότι η βράβευση αναγνώρισε τη συνολική ποιότητα της έκδοσης, τον πλούτο της θεματολογίας της και τη συμβολή της στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου.

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο της φετινής έκδοσης, είπε ότι στις σελίδες της αποτυπώνεται η πλούσια ιστορική, θρησκευτική και καλλιτεχνική κληρονομιά του Καραβά. Ειδική μνεία έκανε στα περιδέραια του δεύτερου θησαυρού της Λάμπουσας, που κοσμούν το εξώφυλλο, στο παραδοσιακό κέντημα με το βελόνι, στην ιστορία της Ιεράς Μονής Αχειροποιήτου και στη διαχρονική προσφορά του Καραβά στους εθνικούς αγώνες.

Η κ. Κασσιανίδου στάθηκε ιδιαίτερα στα αφιερώματα για την Ιερά Μονή Αχειροποιήτου, την οποία χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς φάρους της κατεχόμενης Κύπρου, καθώς και στην τοπική παράδοση που συνδέει τον Κωνσταντίνο Κανάρη με τον Καραβά τον Ιούνιο του 1821, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ιστορικές αναφορές αναδεικνύουν τις θυσίες ανθρώπων που υπερασπίστηκαν τον τόπο τους και υπενθυμίζουν το ιστορικό χρέος διατήρησης της μνήμης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η έκδοση μεταφέρει μήνυμα ελπίδας μέσα από τη συμμετοχή της νεολαίας και των οργανωμένων συνόλων του Καραβά, σημειώνοντας ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζει δράσεις που μεταλαμπαδεύουν στις νεότερες γενιές τη γνώση, τις παραδόσεις, τα ήθη και τις παραδοσιακές τέχνες.

Όπως ανέφερε, όσο οι νέοι άνθρωποι, παρότι δεν γνώρισαν τον Καραβά ελεύθερο, συνεχίζουν να μαθαίνουν την ιστορία και τις παραδόσεις του και να διεκδικούν όσα δικαιωματικά τους ανήκουν, «η ελπίδα ότι η ημέρα του γυρισμού πλησιάζει παραμένει ολοζώντανη».

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι, παρά την αδιάλλακτη στάση και τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζεται για την εξεύρεση βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Όπως είπε, στόχος είναι ο τερματισμός της κατοχής, η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, η διασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου και η επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου, την Επιτροπή Εκδόσεων, τη συντονίστρια της έκδοσης Μάρω Χατζηστεφάνου, τη φιλόλογο και επιθεωρήτρια Μαρία Ιακωβίδου, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην έκδοση, εκφράζοντας την ευχή η επόμενη παρουσίαση των «Καραβιώτικων Δρώμενων» να πραγματοποιηθεί «στον ελεύθερο Καραβά».

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Πηγή: ΚΥΠΕ