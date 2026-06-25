Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις σηματοδοτούν την πολιτιστική μας ταυτότητα και αποτελούν πολιτιστικό θησαυρό,δείγμα καλλιέργειας και εμπειρίας. Καθρεφτίζουν το λαϊκό πνεύμα, αποτυπώνοντας τις αξίες και την καθημερινότητα των προγόνων μας. Ταυτόχρονα, η σωστή τους χρήση στο λόγο μας μπορεί να δώσει έμφαση στα λεγόμενα.

Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η παροιμιώδης φράση «με το νι και με το σίγμα», που σημαίνει με κάθε λεπτομέρεια. Η φράση προέρχεται από το γεγονός ότι οι παλιότεροι τύποι λέξεων που είχαν το τελικό νι και σίγμα θεωρούνταν οι πιο σωστοί. Όταν τα παιδιά μάθαιναν τα υποκοριστικά, μάθαιναν ότι η αρχική τους κατάληξη ήταν σε -ιo και στα μεσαιωνικά χρόνια ήταν σε -ιον και -ιν, για να καταλήξει στο τέλος στο απλό -ι. π..χ. παιδίον, παιδίν, παιδί.

Τους τελευταίους αιώνες άρχισαν να απλοποιούν τις λέξεις και να γράφουν το χέρι, το πόδι, χωρίς το -ν και τις λέξεις πίστι ή πόλι χωρίς το -ς. Οι τύποι που είχαν το νι και σίγμα θεωρούνταν οι πιο σωστοί, γι’ αυτό όποιος μιλούσε «με το νι και με το σίγμα», μιλούσε τέλεια.