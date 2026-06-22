Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 18 Ιουνίου 2026 παραδόθηκε στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι μία κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται στις 14 Μαΐου 2025 σε διαδικτυακή δημοπρασία, στη Γαλλία, από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol και του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας της Οξιτανίας, οι οποίες κράτησαν για ένα χρόνο, η κάτοχος της αρχαιότητας αποφάσισε να την επιστρέψει στη χώρα προέλευσής της.

Πρόκειται για τέθριππο της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι-ΙΙ περιόδου (600 π.Χ.). Η άμαξα σέρνεται από τέσσερα άλογα, το κιβώτιο του άρματος είναι ορθογώνιο και σε αυτό υπάρχουν δύο μορφές, ένας πολεμιστής που φέρει ασπίδα και ένας ηνίοχος. Και οι δύο μορφές φέρουν περικεφαλαίες κωνικού σχήματος. Αυτής της μορφής τα τέθριππα αποτελούσαν συνήθως αναθηματικά αφιερώματα και εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε χώρους λατρείας (π.χ. ιερά) ή ταφές.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλες τις υπηρεσίες οι οποίες συνέβαλαν στην όλη διαδικασία, καθώς της και στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι για τη συνεργασία και το συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

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