Με αφορμή το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας κ. Ανδρέας Χρυσάνθου μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι και εξήγησε πώς αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι το κύμα καύσωνα που επικρατεί στην Ευρώπη, στην Κύπρο φέρνει δροσερές συνθηκες, αναφέροντας ότι αυτή η εξαρση υψηλών πιέσεων στην Δυτική Ευρώπη, φέρνει αντίστοιχα σε εμάς χαμηλες πιέσεις. Υπογραμμίζει ότι δεν επηρεαζόμαστε αρνητικά, ωστόσο σημειώνει ότι οι θερμοί μήνες του καλοκαιριού είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.

Εξάλλου, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι σήμερα και αύριο 22 και 23 Ιουνίου αναμένονται κάποιες βροχές στα ορεινά, όμως στις πλείστες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος με κάποιες νεφώσεις.

Στους 37 με 38 βαθμούς αναμένεται να κυμανθεί ο υδράργυρος στη Λευκωσία, στους 30 βαθμούς στην επαρχία της Πάφου και γύρω στους 32 με 33 βαθμούς στις υπόλοιπες παραλιακές περιοχές. Στα ορεινα ο υδράργυρος αναμένεται γύρω στους 26 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, γύρω στους 37 στο εσωτερικό και 32 με 33 βαθμούς στα παράλια.

Ο κ. Χρυσάνθου υπογραμμίζει ότι οι θερμοκρασίες είναι ελαφρά αυξημένες, γύρω στους 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής.

Επίσης αναφέρει ότι θα υπάρξει κάποια αστάθεια από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή που θα φέρει στις ορεινές περιοχές κάποιες βροχές με καμία αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Αναφέρει, ότι ενδεχομένως, στο τέλος του μήνα με αρχές Ιουλίου θα έχουμε κάποιες θερμές αέριες μάζες και διαφαίνεται ότι η θερμοκρασία να αυξηθεί.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: