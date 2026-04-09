Ο πασχαλινός διάκοσμος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με λαγουδάκια και βαμμένα αυγά σε όλα τα χρώματα. Τί σχέση έχουν όμως όλα αυτά με τη Σταύρωση του Χριστού και την Ανάστασή του; Η καθιερωμένη πασχαλινή διακόσμηση έχει τις ρίζες της σε παγανιστικά έθιμα, ενώ σχετίζεται με τους εορτασμούς του Πάσχα αλλά ξεχωριστά από την χριστιανική παράδοση.

Σύμφωνα με το κέντρο παιδικής λογοτεχνίας και κουλτούρας του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, η προέλευση της γιορτής, καθώς και η ύπαρξη του λαγού του Πάσχα, μπορεί να εντοπιστεί στην προχριστιανική Γερμανία του 13ου αιώνα, όπου οι άνθρωποι λάτρευαν ένα πλήθος θεοτήτων.

Η τευτονική θεότητα Eostra ήταν η θεά της άνοιξης και της γονιμότητας και γιορτές πραγματοποιούνταν προς τιμήν της, την περίοδο της εαρινής ισημερίας. Το σύμβολό της δε, ήταν το κουνέλι, λόγω του υψηλού ποσοστού αναπαραγωγής του ζώου. Η άνοιξη συμβολίζει, επίσης, τη νέα ζωή και την αναγέννηση, ενώ το αυγό είναι αρχαίο σύμβολο γονιμότητας. Στις αγγλοσαξονικές χώρες τα αυγά δίνονται στα παιδιά από έναν λευκό λαγό ή ένα λευκό κουνέλι.

Τα ζώα αυτά δεν είναι τυχαία: Στους παλιούς καιρούς πρωταγωνιστούσαν στις παγανιστικές γιορτές της άνοιξης, γιατί θεωρούνταν σύμβολα της ζωής και της γονιμότητας (εξ ου και το… «γεννάει σαν κουνέλα»). Ήδη από την αρχαιότητα συμβόλιζαν την αφθονία, τον πολλαπλασιασμό και την ανανέωση, μια που είναι πολύ παραγωγικά ζώα και ιδιαίτερα την άνοιξη. Συνδέθηκαν λοιπόν με τα πασχαλινά αυγά ώστε να μπορεί να γιορταστεί παράλληλα η άνοιξη και η ανανέωση. Στη Γερμανία από τον 15ο αιώνα τα πασχαλινά αυγά συνδέθηκαν με τα κουνέλια: Θεωρείται ότι ένα κουνέλι (ή ένας λαγός) έχει επιφορτιστεί παραδοσιακά με το καθήκον να φέρνει στα παιδιά τα γιορτινά αυγά τους.

Την παραμονή του Πάσχα τα παιδιά κατασκευάζουν μια φωλιά από άχυρο, φύλλα, χορτάρι ή πλαστικό αφρώδες υλικό και οι γονείς αναλαμβάνουν να την κρύψουν μέσα στο σπίτι ή τον κήπο, ώστε το πασχαλινό λαγουδάκι να… γεννήσει εκεί μέσα τα πολύχρωμα πασχαλινά αυγά. Ανήμερα το Πάσχα ξεκινάει για τα παιδιά το σαφάρι εύρεσης των αυγών.

Στο Τιρόλο και το Κεμπέκ του Καναδά τα αυγά τα φέρνει μια κότα ή ένα κοτοπουλάκι. Οι ρίζες του εθίμου είναι και σε αυτή την περίπτωση αρχαίες: Κότες και νεοσσοί αποτελούν σύμβολα μιας νέας ζωής. Οι κάτοικοι της ανατολικής Γαλλίας συσχετίζουν και αυτοί τα αυγά με κουνέλια και λαγούς, οι Ελβετοί με τον γνωστό κούκο, οι Αυστραλοί με το μικρό ντόπιο μαρσιποφόρο bilby που μοιάζει με λαγό, ενώ οι κάτοικοι της Αλσατίας και της γερμανικής Θουριγγίας με τον… πασχαλινό πελαργό.



