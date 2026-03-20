Από τις εκδόσεις Ερατώ κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Νικόλα Πασχαλίδη με τίτλο «Των Αθανάτων το κρασί», ένα έργο που ταξιδεύει τον αναγνώστη σε μια από τις πιο ένδοξες και συγκλονιστικές περιόδους της νεότερης κυπριακής ιστορίας.

Με οδηγό τη Σοφία Λιναρά, υποψήφια διδάκτορα Ιστορίας, η αφήγηση ξεδιπλώνεται γύρω από το έπος των νεαρών αγωνιστών της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο 1955–1959. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν βαθιά τον κυπριακό ελληνισμό, αποτυπώνοντας με ζωντάνια και σεβασμό τις θυσίες και τα ιδανικά μιας γενιάς.

Η ιστορία, η πολιτική και η κοινωνία της σύγχρονης Κύπρου συνδέονται αρμονικά με τα γεγονότα της κυπριακής εποποιίας, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό αφηγηματικό πλαίσιο. Παράλληλα, η πλοκή εμπλουτίζεται με ανθρώπινες σχέσεις, δυνατές φιλίες, ένα τρυφερό ειδύλλιο, αλλά και δραματικές εξελίξεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

Το βιβλίο αποτελεί μια λογοτεχνική αναδρομή στη μνήμη και την ιστορία, φωτίζοντας στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της σύγχρονης Κύπρου.

Στο εξώφυλλο το έργο του Ανδρέα Λαδόμματου.

Το βιβλίο «Των Αθανάτων το κρασί» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία της Κύπρου και της Ελλάδας από τις εκδόσεις Ερατώ.

Η παρουσίαση του βίβλίου είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο στις 21 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο στις 17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης».





