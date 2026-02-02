Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στη μεσαιωνική αίθουσα Καστελιώτισσα στη Λευκωσία, η έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) «Οι Μύθοι της Κύπρου», παρουσιάζοντας εμβληματικές μορφές της κυπριακής παράδοσης από αφηγήσεις του παρελθόντος, μέσα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Τα εγκαίνια τέλεσε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μύθων στην πορεία και πολιτιστική ταυτότητα του κυπριακού λαού. Το παρών έδωσαν επίσης η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Σιένα, στην Ιταλία, με πεδίο έρευνας την Κύπρο και το Αιγαίο, Λούκα Μπομπαρντιέρι, και ο Χαμπής Τσαγγάρης, εμβληματική μορφή της σύγχρονης κυπριακής χαρακτικής, καθώς και πλήθος κόσμου.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, η Διευθύντρια του ΓΤΠ, Αλίκη Στυλιανού, ανέφερε ότι «Οι Μύθοι της Κύπρου» προέκυψαν μέσα από την αναζήτηση από το ΓΤΠ ενός νέου τρόπου επικοινωνίας και ουσιαστικής σύνδεσης με το κοινό, σημειώνοντας ότι η προσέγγιση των μύθων στηρίχθηκε στην ομηρική έννοια του μύθου ως λόγου, γνώμης και συμβουλής, και όχι απλώς ως αφηγήματος φαντασίας.

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μύθοι αναδεικνύονται ως ανεξάντλητη πηγή σοφίας, καθώς αποτυπώνουν την ψυχή των ανθρώπων που έζησαν και δημιούργησαν στην Κύπρο και αποτελούν ζωντανό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου», είπε η κ. Στυλιανού. Ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία για τη στήριξη στην ιδέα ήδη από το 2024, καθώς και το προσωπικό του ΓΤΠ, αλλά και τον χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη για την εικαστική συμβολή στον μύθο των καλικαντζάρων, όπως επίσης και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σιένα Λούκα Μπομπαρντιέρι, που αποτελεί την πρώτη επαφή των Μύθων της Κύπρου εκτός Κύπρου, αφού στο Πανεπιστήμιο της Σιένα παρουσιάστηκε η σειρά ταινιών των Μύθων της Κύπρου.

Στον χαιρετισμό της, η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη εξέφρασε την εκτίμησή της για την πορεία της πρωτοβουλίας του ΓΤΠ, η οποία, όπως είπε, εξελίχθηκε σε ένα πολυδιάστατο έργο που ταξίδεψε διεθνώς και ανέδειξε την Κύπρο στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

Υπογράμμισε ότι οι μύθοι αποτελούν διαχρονικά καθρέφτη της ανθρώπινης σκέψης και έναν από τους πρώτους τρόπους, με τους οποίους ο άνθρωπος επιχείρησε να εξηγήσει τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης, μεταδίδοντας γνώση, εμπειρία, σοφία και φαντασία από γενιά σε γενιά. Επισήμανε πως ειδικά στην Κύπρο οι μύθοι και οι θρύλοι είναι άρρηκτα δεμένοι με την ιστορία, τις μνήμες και τις εμπειρίες του λαού, επηρεασμένοι από τον ελληνικό πολιτισμό, τη χριστιανική παράδοση και την ιστορία του νησιού.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι μύθοι παραμένουν ζωντανοί, επειδή φωτίζουν αλήθειες που δύσκολα εκφράζονται αλλιώς, και συνεχίζουν να εμπνέουν σκέψη και δημιουργία. Τόνισε τη σημασία στήριξης τέτοιων πρωτοβουλιών, επισημαίνοντας ότι όταν η τέχνη συναντά την τεχνολογία, ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως ζωντανής δημιουργικής δύναμης.

Εξέφρασε, τέλος, θερμά συγχαρητήρια στους δημιουργούς και ευχαριστίες προς το ΓΤΠ και τους συνεργάτες του, ευχόμενη η πορεία των Μύθων να συνεχιστεί με επιτυχία εντός και εκτός Κύπρου.

Από πλευράς του, ο καθηγητής Μπομπαρντιέρι ανέφερε ότι στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η ιδέα πως οι μύθοι δεν αποτελούν απλώς αρχαίες αφηγήσεις, αλλά ζωντανές ιστορίες που ενώνουν γενιές, μεταδίδουν αξίες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας.

Σημείωσε ότι η έκθεση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και στο σήμερα, προσθέτοντας ότι μια παρόμοια «γέφυρα» συνδέει και την Κύπρο με την Ιταλία. «Η Ιταλία κοιτά την Κύπρο και αναγνωρίζει τον εαυτό της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Bombardieri υπέδειξε ότι αυτή η σχέση αποτυπώνεται και στη μακροχρόνια αρχαιολογική έρευνα ιταλικής ομάδας στην Κύπρο, ως ένδειξη της διαρκούς δέσμευσης για τη μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας του νησιού. Τέλος, κατέληξε λέγοντας ότι οι μεσογειακοί μύθοι, παρότι μεταμορφώνονται μέσα στον χρόνο, συνεχίζουν να μιλούν μια κοινή γλώσσα για όλους τους λαούς της περιοχής.

Η τελετή εγκαινίων ολοκληρώθηκε με μια μουσική ερμηνεία από την εθνομουσικολόγο Νικολέττα Δημητρίου.

Μία διαδραστική εμπειρία στον κόσμο των μύθων για όλες τις ηλικίες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΓΤΠ, η έκθεση προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία μίας διαδραστικής επαφής και γνωριμίας με τους μύθους, μέσα από τρισδιάστατες κατασκευές και μοντέλα μυθικών μορφών της κυπριακής παράδοσης, όπως ο Διγενής, η Σιερόλοττα, οι Καλικάντζαροι και η Ρήγαινα. Παράλληλα, η χρήση της εικονικής πραγματικότητας (VR) ενισχύει τον βιωματικό χαρακτήρα της εμπειρίας.

Η έκθεση «Οι Μύθοι της Κύπρου/Myths and Tales of Cyprus» είναι ανοικτή στο κοινό από τις 17 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026 στην Καστελιώτισσα, στην οδό Αγίου Μάρωνα, στην περιοχή της Πύλης Πάφου, στη Λευκωσία. Οι ώρες λειτουργίας είναι Τετάρτη και Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 19:30 και Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 13:00. Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο +357 22 865889.

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της σειράς ταινιών μικρού μήκους «Οι Μύθοι της Κύπρου», επίσης παραγωγής ΓΤΠ. Η σειρά, διαθέσιμη διαδικτυακά από το 2025, περιλαμβάνει 14 ιστορίες επιλεγμένες από τον πλούτο της κυπριακής λαογραφίας και συνδυάζει την κινηματογραφική αφήγηση με στοιχεία κινουμένων σχεδίων.

Πίσω από το δημιουργικό εγχείρημα, το οποίο φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάρκου Κάσσινου, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο ερευνητής, συγγραφέας και παρουσιαστής Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, η ανθρωπολόγος Ιωάννα Παντελή και ο σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων Ιωάννης Φιλιαστίδης. Στόχος τους ήταν η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από μια σύγχρονη, προσιτή και οπτικά ελκυστική προσέγγιση. Πέρα από το θεαματικό της στοιχείο, η διοργάνωση υπογραμμίζει τη δύναμη της αφήγησης των Μύθων ως μέσου σύνδεσης σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και κατακερματισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ