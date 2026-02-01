Σχεδιάζονται βιωματικά εργαστήριο στο Μουσείο Κώστα Αργυρού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ανδρέας Χατζηλουκάς, Έφορος του Μουσείου.

Ο κ. Χατζηλουκάς ανέφερε πως τα βιωματικά εργαστήρια θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας και λεπτομέρειες για αυτά θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αναφερόμενος στο Μουσείο είπε ότι «αυτό ξεκίνησε από τον γλύπτη Κώστα Αργυρού, ο οποίος γεννήθηκε το 1917 στον Μαζωτό. Ήταν ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής και έκανε αρκετές χειρωνακτικές δουλειές στη ζωή του, πέρασε από αρκετά επαγγέλματα, αλλά στο τέλος της ημέρας κατάφερε να δημιουργεί αυθόρμητα έργα, αρχικά από πέτρα και στη συνέχεια με ξύλα και άλλα υλικά», σημείωσε.

Ένας αστικός μύθος λέει, συνέχισε, πως «ο Κώστας Αργυρού εμπνεύστηκε από μία τυχαία επίσκεψή του στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρνακας, όταν είδε τα αρχαία αγάλματα και είπε πως μπορώ να κάνω και εγώ αυτά τα αγάλματα. Αυτό διασώθηκε σαν μαρτυρία, ως κάτι δηλαδή που διαδίδεται και μάλλον έχει βάση, αφού ο καλλιτέχνης ξεκίνησε αυθόρμητα την γλυπτική σε ηλικία 52 – 53 ετών και ήταν αυτοδίδακτος».

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Χατζηλουκάς είπε ότι «ο γλύπτης αφού εξάντλησε την πέτρα, προχώρησε στα ξύλινα, στη συνέχεια στα ψηφιδωτά, έκανε ελάχιστους ζωγραφικούς πίνακες και δύο υαλογραφίες, δηλαδή εγχάραξη πάνω σε γυαλί. Ωστόσο στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα έργα του ήταν γλυπτά από πέτρα, ξύλο και ψηφιδωτά».

Είπε ότι «ο γλύπτης εμπνεόταν κυρίως από την ύπαιθρο, τα ζώα και τα πουλιά που παρακολουθούσε, τους αρχαίους και μεσαιωνικούς θρύλους και μύθους, αλλά και την ορθοδοξία και την παράδοση, αφού έκανε ξύλινους Αγίους και ψηφιδωτά».

Ανέφερε πως "οποιοσδήποτε επισκεφθεί το Μουσείο Κώστα Αργυρού, θα αντιληφθεί πως κάνει μια πολύ καλή εισαγωγή στην Κύπρο και αυτό βοηθά και το είδος της τέχνης που ακολούθησε ο καλλιτέχνης, δηλαδή την λεγόμενη 'ναΐφ. Η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται στη γλώσσα της ιστορίας ως 'ο αφελής καλλιτέχνης' με την καλή έννοια».

Είπε ότι «ο Κώστας Αργυρού είναι ο πιο σπουδαίος μας 'ναΐφ' καλλιτέχνης στη γλυπτική. Οι καλλιτέχνες ξεκινούν να πειραματίζονται σε αυτού του είδους τη τέχνη, επειδή ακριβώς δεν ξέρουν τις αναλογίες των έργων, δεν έχουν σπουδάσει ούτε έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, αφού δεν φοίτησαν σε κάποια Σχολή Ιστορίας της Τέχνης».

Συνήθως, συνέχισε, «οι αναλογίες των έργων τους είναι παράταιρες, δηλαδή μεγάλο κεφάλι, κοντά πόδια και χέρια. Οι καλλιτέχνες της 'ναΐφ' τέχνης εξελίσσονται και προοδεύουν, υπάρχει παράδοση καλλιτεχνών στην Ευρώπη στη συγκεκριμένη τέχνη, ενώ αρκετός κόσμος μπορεί να θεωρήσει ότι τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν από μικρά παιδιά» σημείωσε.

Ανέφερε ακόμα ότι «το αντίστοιχο της 'ναΐφ 'τέχνης στη ζωγραφική είναι ο μεγάλος λαϊκός καλλιτέχνης της Κύπρου Μιχαήλ Κκάσιαλος. Τα έργα του Κκάσιαλου δεν έχουν προοπτική, στέκονται φιγούρες πάντα στα πλάγια, κάτι που βοηθά τους επισκέπτες, ειδικά τις πιο μικρές ηλικίες, αφού είναι πιο οικεία».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον γίνονται επισκέψεις μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στο Μουσείο Κώστα Αργυρού, ο κ. Χατζηλουκάς είπε πως «είμαστε το μοναδικό Μουσείο τουλάχιστον στην επαρχία Λάρνακας, που προσφέρει καθημερινά ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Δημοτική Εκπαίδευση και ένα για την Προδημοτική και την Δημοτική Εκπαίδευση».

Πρόσθεσε ότι «τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, άρα υπάρχει και η ανάλογη πιστοποίηση, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για την επίσκεψη στο Μουσείο μικρών μαθητών. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα για μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης να κάνουν ολιγόλεπτες ξεναγήσεις και να δουν ένα μικρό ντοκιμαντέρ για τον γλύπτη, το οποίο δημιουργήθηκε όταν αυτός ακόμα ήταν εν ζωή».

Τώρα, συνέχισε, «έχουμε ένα πιλοτικό βιωματικό εργαστήριο με πηλό για την Μέση Εκπαίδευση και σε περίπτωση που πάει καλά, τον επόμενο χρόνο θα ζητήσουμε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε να έχουμε και μια επιλογή αποκλειστικά για τη Μέση Εκπαίδευση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

