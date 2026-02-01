Εάν αξιοποιηθεί σωστά ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναζωογόνησης, όχι μόνο των αστικών κέντρων, αλλά και των αγροτικών και ορεινών περιοχών, ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, διαβεβαιώνοντας για τη στήριξη δράσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού χαιρέτισε, το Σάββατο, εκδήλωση του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, που πραγματοποιήθηκε στον Αμίαντο και ήταν αφιερωμένη στη Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Στον χαιρετισμό της, η κ.Κασσιανίδου ανέφερε ότι «αρχή της πολιτικής της Κυβέρνησης είναι ότι ο πολιτισμός μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ανάπτυξη και ενίσχυση της παιδείας μας, ενώ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα συνεισφοράς σε τομείς όπως ο τουρισμός και η οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος της χώρας μας».

«Εάν αξιοποιηθεί σωστά ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναζωογόνησης, όχι μόνο των αστικών κέντρων, αλλά και των αγροτικών και ορεινών περιοχών», συμπλήρωσε και υπέδειξε πως το Υφυπουργείο στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά «που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για την αναζωογόνηση της υπαίθρου ενώ θεωρείται ταυτόχρονα ένας τρόπος διαφύλαξης της πολιτιστικής μας ταυτότητας».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι μέσα από το Πρόγραμμα Αποκέντρωσης το Υφυπουργείο χρηματοδοτεί πολιτιστικές δράσεις σε ορεινές περιοχές, «ενώ κάθε ακαδημαϊκή χρονιά εντάσσεται στο πρόγραμμα μας Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού- Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού».

Επιπλέον, συνέχισε, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων «διασφαλίσαμε ότι οι δέκα Εκκλησίες του Τροόδους εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς ανοίγουν καθημερινά για επισκέπτες».

Την ίδια ώρα, η κ.Κασσιανίδου εξήρε το έργο του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, λέγοντας ότι πρόκειται για τον σημαντικότερο εταίρο του Υφυπουργείου στις προσπάθειες στήριξης του πολιτισμού στις ορεινές περιοχές.

«Είμαστε πάντοτε σε στενή συνεργασία με το ίδρυμα με κοινό μας στόχο την προώθηση δράσεων που αναδεικνύουν τον πολιτισμό των ορεινών κοινοτήτων της περιοχής, καλύπτοντας τόσο την υλική αλλά και άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στους στόχους του Ιδρύματος, είπε ότι βασική επιδίωξή του είναι το πολιτιστικό «κεφάλαιο» του Τροόδους να μελετηθεί, να προστατευτεί και να αναδειχθεί, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, εντάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του Τροόδους στις τοπικές δραστηριότητες και αναβαθμίζοντας το πλαίσιο ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι σημαντικός ήταν και ο ρόλος του Ιδρύματος, τον περασμένο χρόνο, όταν οι ορεινές περιοχές δοκιμάστηκαν με τις πυρκαγιές του Ιουλίου, καθώς αξιοποίησε το ανθρώπινο δυναμικό του και τις γνώσεις του για να στηρίξει, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, τις ορεινές κοινότητες.

Καταληκτικά, η Βασιλική Κασσιανίδου διαβεβαίωσε πως το Υφυπουργείο στέκεται δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει το Ίδρυμα και που έχει να κάνει τόσο με την ενεργό συμμετοχή των κοινοτήτων σε πολιτιστικές δράσεις, καθώς και με την πολιτιστική αποκέντρωση.



