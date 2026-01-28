Τη νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο «Η θαλπωρή των πάγων. Συνομιλώντας με τον Άλτεν» (εκδόσεις Φαρφουλάς, 2025) παρουσιάζει ο ποιητής Μιχάλης Παπαδόπουλος την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών (ΚΕΛΟΠΟΣ) σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο-καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα», έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί συστηματικά λογοτεχνικές και πολιτιστικές συναντήσεις.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Γιώργος Χριστοδουλίδης, ποιητής και δημοσιογράφος, προσεγγίζοντας τη νέα συλλογή μέσα από το ποιητικό της στίγμα και τη συνομιλία που επιχειρεί με τον στοχασμό και την υπαρξιακή εμπειρία. Ποιήματα θα διαβάσουν ο Πάμπος Σακκάς, μουσικός και μουσικός παραγωγός, η Σοφία Καλλή, ηθοποιός, καθώς και ο ίδιος ο ποιητής, ο οποίος θα προχωρήσει και σε σύντομη αντιφώνηση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18:30 έως τις 20:00, στο βιβλιοπωλείο-καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα» (Έκτορος 43, Λευκωσία), και είναι ανοικτή στο κοινό.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων του ΚΕΛΟΠΟΣ για την προώθηση της σύγχρονης κυπριακής και ελληνικής λογοτεχνίας, δίνοντας έμφαση στον διάλογο ανάμεσα στον ποιητικό λόγο και το αναγνωστικό κοινό.



