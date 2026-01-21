Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 466.400 ευρώ για να στηρίξει τη βιώσιμη διατήρηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη της Αμμοχώστου, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή της για την προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, αναφέρει σε ανακοίνωση.

Σημειώνει ότι με την άμεση υλοποίηση σύμβασης προμηθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, παραδόθηκαν στην τοπική κοινότητα ειδικά οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμός, προσθέτοντας ότι η στοχευμένη αυτή επένδυση καλύπτει ένα βασικό κενό στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: την περιορισμένη ικανότητα για τακτική συντήρηση μετά από εργασίες αποκατάστασης.

Η παρέμβαση αξιοποιεί πάνω από μια δεκαετία δραστηριοτήτων αποκατάστασης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και υλοποιούνται από την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH) στην Αμμόχωστο.

Σημειώνεται ότι από το 2015, η TCCH έχει αποκαταστήσει σημαντικά αξιοθέατα, μεταξύ των οποίων ο Πύργος του Οθέλλου, τμήματα των τειχών της πόλης, διάφορους προμαχώνες και πύλες, εκκλησίες και τεμένη εντός του ιστορικού κέντρου, καθώς και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Σαλαμίνα, η Καμπανόπετρα και ο Άγιος Επιφάνιος.

Τα παρεχόμενα μέσα, συνεχίζει, θα ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα των τοπικών φορέων για τακτική και προληπτική συντήρηση, όπως η απομάκρυνση της βλάστησης ή οι επείγουσες παρεμβάσεις, στηρίζοντας μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για τη διαχείριση της κληρονομιάς.

"Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνδέοντας την αποκατάσταση με τη μακροπρόθεσμη συντήρηση και ενισχύοντας την ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο για τους ιστορικούς χώρους" αναφέρει η Κομισιόν.

Από το 2012, ΕΕ έχει δαπανήσει 32,5 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ