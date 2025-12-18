Η κυπριακή παραγωγή «Κράτα Με» γίνεται η πρώτη επίσημη επιλογή κυπριακής ταινίας μεγάλου μήκους στο κορυφαίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026, ανακοινώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η ταινία «Κράτα Με» («Hold Onto Me»), της Κύπριας σεναριογράφου και σκηνοθέτριας Μυρσίνης Αριστείδου, έχει επιλεγεί να διαγωνιστεί στο τμήμα «World Cinema Dramatic Competition» του Sundance 2026, τον ερχόμενο Ιανουάριο, όπου θα κάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα της.

Σημειώνει ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιλογή κυπριακής ταινίας μεγάλου μήκους στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα «του κορυφαίου Φεστιβάλ Κινηματογράφου» Sundance, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Πολιτεία Utah, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ, το οποίο διοργανώνεται από το Sundance Institute του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, και αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα για την προβολή και ανάδειξη νέων ανεξάρτητων ταινιών από όλο τον κόσμο», προσθέτει.

Η ταινία «Κράτα Με» («Hold Onto Me»), αναφέρει το Υφυπουργείο, «αποτελεί το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους της διακεκριμένης σκηνοθέτριας, που έχει ήδη δύο βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο ενεργητικό της, την ταινία Σεμέλη (2015) και την ταινία Άρια (2017), οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν προβληθεί στα Φεστιβάλ Βενετίας, Sundance, Τορόντο, Τραϊμπέκα και Βερολίνου».

Σημειώνεται ότι η Μυρσίνη Αριστείδου είναι υπότροφος του Cannes Cinefondation Residence και βραβευμένη από το Sam Spiegel Film Lab με το Emerging Filmmaker Award. «Η ταινία της «Κράτα Με» αποτελεί την πιο προσωπική της δημιουργία μέχρι σήμερα και την ολοκλήρωση της τριλογίας που ξεκίνησε με την Σεμέλη και την Άρια, τα οποία εξερεύνησαν διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα–κόρης», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ταινία ακολουθεί την 11χρονη Ίρις, η οποία περνά το καλοκαίρι της μαζί με τη φίλη της Δανάη. Όταν ανακαλύπτει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, Άρης, έχει επιστρέψει για την κηδεία του παππού της, αποφασίζει να τον αναζητήσει.

Τον ρόλο της Ίριδος έχει αναλάβει η 11χρονη Μαρία Πέτροβα, κυπριακής-βουλγαρικής καταγωγής «που κάνει μία εντυπωσιακή κινηματογραφική πρώτη εμφάνιση», αναφέρεται. Απέναντί της πρωταγωνιστεί ο αναγνωρισμένος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Χρήστος Πάσσαλης (γνωστός από τις ταινίες «Κυνόδοντας», «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» και συν-σκηνοθέτης της ταινίας «Η Πόλη και η Πόλη»).

Σημειώνεται ότι η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο με διεθνή δημιουργική ομάδα, αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου-Ελλάδας-Δανίας με συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συμπαραγωγή με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, και με τη συμμετοχή του Δανέζικου Κινηματογραφικού Ινστιτούτου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΕΡΤ και του Black Family Grant του NYU Tisch School of the Arts.

Παραγωγοί: Μόνικα Νικολαΐδου, Μυρσίνη Αριστείδου, Anders N.U. Berg, Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ειρήνη Βουγιουκαλού.

Εκτελεστικοί Παραγωγοί: Thomas J. Mangan IV, Mark Hollinger, Εταιρείες Παραγωγής: Filmblades (Κύπρος), One Six One Films (Κύπρος), Fredo Pictures (Δανία), Graal (Ελλάδα), Pleasant Bay Pictures (ΗΠΑ), Mango Productions (ΗΠΑ).