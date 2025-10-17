Ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, με την τελετή λήξης και απονομής βραβείων το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, με τις προβολές της τελευταίας νύκτας του Φεστιβάλ να ξεκινούν στις 20:00 στο Θέατρο Ριάλτο, αναφέρει σε δελτίο Τύπου το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Το Υφυπουργείο προσθέτει ότι αμέσως μετά, το Φεστιβάλ μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, στο πίσω μέρος του Ριάλτο (parking ΣΕΚ), όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής και το party λήξης.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι φέτος, το κοινό αγκάλιασε με ενθουσιασμό τις προβολές, τις παράλληλες εκδηλώσεις και τις ειδικές προβολές του φεστιβάλ. Η συμμετοχή, τα σχόλια και η ζεστή ανταπόκριση του κοινού γέμισαν την αίθουσα και τους διοργανωτές με ευγνωμοσύνη, προσθέτει.

Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι τα Βραβεία του Φεστιβάλ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα είναι 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου και έως τρεις τιμητικές Διακρίσεις, ενώ στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα είναι 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη», Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας και έως τρεις Τιμητικές Διακρίσεις.



Όπως κάθε χρόνο, οι κυπριακές συμμετοχές διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή όσο και τα Εθνικά Βραβεία, διεκδικώντας επίσης υποψηφιότητα για τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους, συμπληρώνει.



Πηγή: ΚΥΠΕ