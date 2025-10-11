Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου έχει αναγνωριστεί ευρύτερα, κατακτώντας μια σημαντική θέση στη διεθνή φεστιβαλική σκηνή, ανέφερε το Σάββατο η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά τον χαιρετισμό της στην έναρξη του Φεστιβάλ, στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου αριθμεί 15 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας, κατά την πορεία των οποίων έχει εδραιωθεί ως μια από τις πιο καταξιωμένες και δημοφιλείς πολιτιστικές δράσεις της Κύπρου.

«Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, καρπός της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και του Θεάτρου Ριάλτο, είναι μια δράση, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η κ. Κασσιανίδου είπε ότι «φρεσκάδα, πειραματισμός, ανατροπή, θάρρος στην αποκάλυψη δύσκολων θεμάτων που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, γροθιά στην υπνώττουσα συνείδηση, ευαισθησία και έρωτας, απομυθοποίηση και καυστικό χιούμορ είναι οι θεματικές που τις χαρακτηρίζουν, μέσα από φορμαλιστικές αναζητήσεις, το προσωπικό ύφος και την εν γένει ελευθερία στην έκφραση».

«Κατά τη φετινή, επετειακή διοργάνωση, το Φεστιβάλ παραμένει πιστό στον πολυσυλλεκτικό και εξωστρεφή χαρακτήρα του, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας, animation, ντοκιμαντέρ και πειραματικές δημιουργίες από κάθε γωνιά του κόσμου», επεσήμανε. «Οι ταινίες που επελέγησαν μέσα από χιλιάδες υποβολές – πέραν των 2500 – ξεχωρίζουν για την ευρηματική τους αφήγηση, την καινοτόμο κινηματογραφική τους γραφή και την πρωτοτυπία της θεματολογίας τους», πρόσθεσε.

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η στήριξη που προσφέρει το Φεστιβάλ στην εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή. Μέσω του εθνικού διαγωνιστικού του προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα σε Κύπριους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύ και απαιτητικό κοινό, να πειραματιστούν με την κινηματογραφική φόρμα και να εξελίξουν τις δημιουργικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες», υπογράμμισε η Υφυπουργός Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 17 κυπριακές παραγωγές μικρού μήκους.

Η κ. Κασσιανίδου αναφέρθηκε, επίσης, στις παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ, όπως το διεθνές εντατικό εκπαιδευτικό εργαστήρι "What’s the Story? Cyprus", το πρόγραμμα Cinematherapy by ΕΚΚΟΜΕΔ, το πρόγραμμα για φοιτητές Shoot’n’Run 2025. Ανέφερε ακόμη ότι το Φεστιβάλ συμπληρώνεται από ανοικτό πάνελ συζήτησης για δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ενημερωτική συνάντηση για επαγγελματίες του χώρου, σε συνεργασία με το Γραφείο - Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου, πρόγραμμα ταινιών για μικρά παιδιά και άλλες δράσεις για επαγγελματίες.

«Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, πέραν της αναγνώρισης αλλά και απήχησής του ανάμεσα στο κινηματογραφόφιλο κοινό της χώρας μας, έχει αναγνωριστεί ευρύτερα, κατακτώντας μια σημαντική θέση στη διεθνή φεστιβαλική σκηνή», επεσήμανε. «Έχοντας καταξιωθεί ως επίσημος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, συγκαταλέγεται πλέον στα κορυφαία Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Ευρώπης με δικαίωμα να προτείνει μία υποψήφια ταινία για τα βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου (EFA)», τόνισε. «Επιπλέον, η εξωστρέφεια και διεθνής αποδοχή αλλά και δυναμική του Φεστιβάλ μαρτυρείται από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό υποβολών ταινιών αλλά και διεθνών προσκεκλημένων, που μας τιμούν με την παρουσία τους», είπε, τέλος, η Υφυπουργός Πολιτισμού.



Πηγή: ΚΥΠΕ