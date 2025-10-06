«Έφυγε» από τη ζωή χθες το απόγευμα, ο ιδρυτής των Εκδόσεων Κώστα Επιφανίου και του Βιβλιοπωλείου ΕΛΛΑΣ, Κώστας Επιφανίου.

Ο Κώστας Επιφανίου έζησε μια ζωή πλήρη αγώνων για την Κύπρο και τη δική του πολυμελή οικογένεια. Πορεύθηκε στον εκδοτικό κόσμο με ιδιαίτερη ευφυΐα και επιτυχία, επιδεικνύοντας την τεράστια αγάπη του για τον Κυπριακό Ελληνισμό και το Βιβλίο.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Μαρούλλα Επιφανίου

Παιδιά: Ηλίας, Μαίρη, Επιφάνιος, Γιώτα, Σπύρος, Μιχάλης και Άριστος

Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφή και λοιποί συγγενείς