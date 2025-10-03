Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για προσέλκυση χορηγιών για χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στη πόλη, εκδηλώσεων και δράσεων και προσκαλεί όλες τις εταιρείες, επιχειρήσεις, φορείς, διαφημιστικά γραφεία κ.α. όπως υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος, η Λευκωσία έχει αποδείξει ότι πρωτοπορεί και έχει καταστεί ο Χριστουγεννιάτικος προορισμός της Κύπρου, με χιλιάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Επομένως με σλόγκαν «Χριστούγεννα μαζί στη Πρωτεύουσα», ο Δήμος Λευκωσίας υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τα πιο λαμπερά Χριστούγεννα και προσκαλεί όλο το κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, για να γιορτάσουμε ΜΑΖΙ τα Χριστούγεννα.

Αυτά τα Χριστούγεννα δεν μένει κανείς μόνος του, μαζευόμαστε όλοι στο εμπορικό κέντρο της πόλης στους πεζόδρομους και στην Πλατεία Ελευθερίας η οποία θα αποτελεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων για τη μεγάλη γιορτή χαράς, αγάπης και αλληλεγγύης. Δ

Ο Δήμος Λευκωσίας αναλόγως της χορηγίας προτίθεται να παραχωρήσει:

Χώρο σε κεντρικό σημείο για προβολή, διανομή υλικού και πληροφόρηση κοινού, παρουσίαση στις χριστουγεννιάτικες εκδόσεις και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαση του χορηγού στη δημοσιογραφική διάσκεψη, απόδοση ευχαριστών στις εκδηλώσεις, τοποθέτηση πινακίδας με λογότυπο χορηγού σε χριστουγεννιάτικο διάκοσμο ή οποιαδήποτε άλλη προβολή συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη.

Περίοδος: 22 Νοεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026

Ενδεικτικά σημεία στη πόλη: Πλατεία Ελευθερίας (θεατράκι, γέφυρα και στεγασμένος χώρος κάτω από τη γέφυρα), Λεωφόρος Μακαρίου και Πλατεία Σπυριδάκι, οδός Στασικράτους, Πλατεία Φανερωμένης, Πεζόδρομοι Λήδρας – Ονασαγόρου και Άνοιγμα Λήδρας – Ονασαγόρου, οδός Κωστάκη Παντελίδη, οδός Ερμού, Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας, Λεωφόρος Κυρηνείας, Πάρκο Σπύρου Κυπριανού Αγλατζιά, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου και Λεωφόρος Γρίβα Διγενή Έγκωμη, Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου και Πλατεία ιστορικού πυρήνα στον Άγιο Δομέτιο και σε άλλους εξωτερικούς χώρους και πλατείες στην πόλη.

Ενδεικτικές εκδηλώσεις / δράσεις για χορηγία: Φωταγώγηση της πόλης και του δέντρου στην κεντρική Πλατεία, φωταγώγηση δρόμων, παιδική παρέλαση, εργαστήρι Άι Βασίλη, προβολή παιδικών ταινιών, δημιουργία χριστουγεννιάτικου photobooth, χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, συναυλίες, παραστάσεις κ.α.

Αμοιβή: Η αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού ποσού χορηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μόνο με τίτλο «Χορηγίες για Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο και Δράσεις».

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30 Οκτωβρίου 2025.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22797682 / 696