Για τους 13 θανάτους από γρίπη στην Κύπρο, με τον έναν νεκρό να είναι 54 ετών, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Δρ. Πέτρος Καραγιάννης.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, ο θάνατος του 54χρονου από γρίπη είναι σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο, συμβαίνει και υπενθύμισε ότι «το 1918 με την ισπανική γρίπη η πλειονότητα από τα 50 εκατομμύρια που χάθηκαν τότε ήταν νεαρά άτομα τα οποία δεν είχαν καμία ανοσία τότε.

Σημείωσε ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε τέτοια περιστατικά.

Όπως εξήγησε, οι θάνατοι από γρίπη στην Κύπρο αφορούσαν άτομα τα οποία είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Ανέφερε πως φέτος υπάρχει αύξηση των περιστατικών και ίσως, όπως είπε, αυτό οφείλεται στο υποστέλεχος Κ το οποίο είναι περισσότερο μεταδοτικό.

Τόνισε πως ο ίδιος θεωρεί ότι ακόμη δεν φτάσαμε στην κορύφωση της γρίπης, την οποία αναμένει ίσως εντός των επόμενων ημερών και μετά θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο κύμα το οποίο ίσως να οφείλεται στη γρίπη Β η οποία αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της και αυτή.

Πρόσθεσε ότι για λόγους προστασίας οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν.

Σχετικά με τα εμβόλια για τη γρίπη, όπως αναφέρθηκε, από τα 160.000 που έφτασαν στην Κύπρο, χορηγήθηκαν πέραν των 145.000, ωστόσο, με τα εμβόλια για τον COVID δεν συμβαίνει το ίδιο καθώς μόνο 4,5 χιλιάδες χορηγήθηκαν φέτος.

Σχολιάζοντας το γεγονός, ο κ. Καραγιάνννης ανέφερε πως ενόσω δεν εμβολιάζεται ο κόσμος για να αναπληρωθεί η ανοσία της αγέλης, «σε κάποια στιγμή θα μας τη δώσει κατακέφαλα».

Κληθείς να σχολιάσει τι εννοεί, είπε «σημαίνει ότι θα αναδυθεί κάποιο στέλεχος το οποίο όπως στην περίπτωση του υποστελέχους Κ της γρίπης αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα έχει ευρεία μετάδοση.